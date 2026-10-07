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Un bărbat înarmat a fost împușcat de polițiști în fața Palatului Regal din Stockholm

Poliția suedeză a anunțat că a împușcat un bărbat înarmat în fața Palatului Regal din centrul Stockholmului. Acesta a fost transportat la spital cu răni grave.
Un bărbat înarmat a fost împușcat de polițiști în fața Palatului Regal din Stockholm
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
07 oct. 2026, 07:35, Știri externe
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Incidentul s-a produs marți seară, după ce poliția a primit rapoarte despre o persoană violentă, care purta o armă.

Autoritățile au declarat că ofițerii care au intervenit în fața Palatului Regal din Stockholm au deschis focul asupra bărbatului, potrivit AFP.

„Bărbatul a fost lovit și dus la spital”, a declarat pentru AFP purtătoarea de cuvânt a poliției din Stockholm, Susanna Rinaldo.

Ea a adăugat că rănile sale au fost considerate grave, dar nu îi pun viața în pericol.

Inițial, Rinaldo a refuzat să specifice tipul de armă implicată, precizând că operațiunea poliției este în curs de desfășurare.

Totuși, a menționat că nu există niciun pericol pentru public.

Ziarul suedez Expressen a relatat că bărbatul s-a apropiat de gărzile palatului înarmat cu un cuțit și a cerut să fie împușcat.

Ulterior, poliția a declarat că a lansat o anchetă privind „amenințări agravate împotriva unui funcționar public” și o infracțiune de cuțit agravată. Însă, nu au fost oferite detalii suplimentare.

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