Un bărbat înarmat a fost împușcat de polițiști în fața Palatului Regal din Stockholm

Incidentul s-a produs marți seară, după ce poliția a primit rapoarte despre o persoană violentă, care purta o armă.
Autoritățile au declarat că ofițerii care au intervenit în fața Palatului Regal din Stockholm au deschis focul asupra bărbatului, potrivit AFP.
„Bărbatul a fost lovit și dus la spital”, a declarat pentru AFP purtătoarea de cuvânt a poliției din Stockholm, Susanna Rinaldo.
Ea a adăugat că rănile sale au fost considerate grave, dar nu îi pun viața în pericol.
Inițial, Rinaldo a refuzat să specifice tipul de armă implicată, precizând că operațiunea poliției este în curs de desfășurare.
Totuși, a menționat că nu există niciun pericol pentru public.
Ziarul suedez Expressen a relatat că bărbatul s-a apropiat de gărzile palatului înarmat cu un cuțit și a cerut să fie împușcat.
Ulterior, poliția a declarat că a lansat o anchetă privind „amenințări agravate împotriva unui funcționar public” și o infracțiune de cuțit agravată. Însă, nu au fost oferite detalii suplimentare.