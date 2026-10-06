Un concurs de dormit din Japonia și-a încoronat câștigătorul. Țara este cunoscută pentru lipsa de somn

În cadrul concursului intitulat „Matt Race”, participanții au fost echipați cu senzori pentru a le măsura calitatea somnului și cât de repede adorm.
La finalul celor 90 de minute, o femeie pe nume Suimii a fost declarată câștigătoare, notează Le Figaro.
„Am vrut să-mi iau propriul apartament, cred că voi folosi banii pentru mutare”, a transmis câștigătoarea premiului.
„Mi-ar plăcea și un pat de prințesă, așa că cred că îmi voi cumpăra unul”, a adăugat ea.
Concursul de dormit a fost realizat de un brand de saltele japonez, potrivit sursei citate.
Riichiro Nakama, organizatorul evenimentului, a declarat că „Japonia este adesea descrisă ca o țară cu lipsă de somn, iar oamenii de aici sunt foarte muncitori”.
Potrivit OCDE, în 2021, japonezii au dormit în medie 7 ore și 24 de minute pe zi, mai puțin decât în orice altă țară OCDE.
Astfel, organizatorul speră că, prin organizarea „unui eveniment ca acesta, cred că putem încuraja oamenii să doarmă împreună și să generăm mai mult interes pentru somn”.