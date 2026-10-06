Un concurs de dormit din Japonia și-a încoronat câștigătorul. Țara este cunoscută pentru lipsa de somn

Participanții au purtat senzori pentru măsurarea calității somnului

În cadrul concursului intitulat „Matt Race”, participanții au fost echipați cu senzori pentru a le măsura calitatea somnului și cât de repede adorm.

La finalul celor 90 de minute, o femeie pe nume Suimii a fost declarată câștigătoare, notează Le Figaro.

„Am vrut să-mi iau propriul apartament, cred că voi folosi banii pentru mutare”, a transmis câștigătoarea premiului.

„Mi-ar plăcea și un pat de prințesă, așa că cred că îmi voi cumpăra unul”, a adăugat ea.

Concursul de dormit a fost realizat de un brand de saltele japonez, potrivit sursei citate.

Riichiro Nakama, organizatorul evenimentului, a declarat că „Japonia este adesea descrisă ca o țară cu lipsă de somn, iar oamenii de aici sunt foarte muncitori”.

Câte ore dorm japonezii

Potrivit OCDE, în 2021, japonezii au dormit în medie 7 ore și 24 de minute pe zi, mai puțin decât în ​​orice altă țară OCDE.

Astfel, organizatorul speră că, prin organizarea „unui eveniment ca acesta, cred că putem încuraja oamenii să doarmă împreună și să generăm mai mult interes pentru somn”.