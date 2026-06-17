Un mare lanț de magazine, prezent și în România, mărește salariile angajaților din Spania cu peste 12%

Acordul reînnoiește pactul din 2023 și va intra în vigoare retroactiv, de la 1 ianuarie 2026. Acesta prevede o majorare cumulată de 12,5% a așa-numitei Garanții de Venituri Fixe Inditex (GIFI), un indicator salarial care completează contractele colective provinciale și afectează mii de angajați din magazinele companiei din întreaga Spanie, potrivit ABC.

Mai exact, documentul stabilește creșteri anuale de 4% în perioada 2025–2028, atât pentru GIFI, cât și pentru valorile minime ale acesteia, care sunt în prezent între 600 și 1.000 de euro. De asemenea, vor fi plătite sumele restante aferente acestui an și se vor aplica noi actualizări salariale.

Din păcate, nu sunt menționate și creșteri salariale sau alte beneficii și pentru angajații din România. Având în vedere că în ultimii ani sindicatele din Spania au tot purtat negocieri cu compania mamă a Zara, sunt slabe șanse ca de aceste beneficii să se bucure și angajații români ai lanțului de magazine. Este o reușită pentru angajații spanioli și un exemplu demn de urmat pentru angajații români la nivel general.

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