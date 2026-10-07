Un nou punct de trecere a frontierei între România și Ucraina se deschide. Noul pod peste Tisa va fi inaugurat joi

„În cadrul contractului au fost construite un pod rutier peste râul Tisa și un nou Punct de Trecere a Frontierei (PTF), împreună cu clădirile, halele de control, instalațiile și dotările necesare funcționării acestuia”, a transmis CNAIR, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Deschiderea PTF Sighetul Marmației II se va realiza etapizat.

În prima fază, care debutează joi, 8 octombrie 2026, va fi permisă doar circulația autovehiculelor destinate transportului de persoane cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv.

În cadrul celei de-a doua etape, accesul va fi extins și pentru vehiculele de mare tonaj, care depășesc 3,5 tone.

Ultima etapă este programată pentru decembrie 2027, când punctul de trecere a frontierei urmează să fie deschis și traficului pietonal.

„Acest obiectiv reprezintă o nouă legătură rutieră între România și Ucraina”, a mai transmis Compania.