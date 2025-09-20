Un sfert din departamentele de fizică ale universităților din Marea Britanie riscă să fie închise

Într-un sondaj anonim realizat de Institutul de Fizică (IoP) în rândul șefilor de departamente, 26% au declarat că se confruntă cu posibilitatea închiderii departamentului lor în următorii doi ani, în timp ce 60% au declarat că se așteaptă la reducerea numărului de cursuri.

Patru din cinci departamente au declarat că reduc personalul, iar multe dintre ele iau în considerare fuziuni sau consolidări, ceea ce fizicienii cu experiență descriu ca o amenințare gravă la adresa succesului viitor al Regatului Unit, potrivit The Guardian.

Un șef al departamentului de fizică al unei universități a declarat: „Universitatea noastră are un deficit de 30 de milioane de lire sterline. Recrutarea de personal este înghețată, moralul este scăzut. Cu toate acestea, colegii din școala noastră continuă să livreze rezultate cu resurse din ce în ce mai puține și sub o presiune din ce în ce mai mare. Sunt foarte îngrijorat că suntem aproape de punctul de rupere”.

Prof. Daniel Thomas, președintele forumului șefilor de catedră de fizică al IoP și șeful facultății de fizică și matematică a Universității din Portsmouth, a declarat că rezultatele sondajului sunt „o mare preocupare” pentru conducerea Regatului Unit în domenii importante.

„Fizica stă la baza tuturor progreselor tehnologice – așa a fost în trecut și așa va fi și în viitor. Atât de multe priorități strategice în Marea Britanie, leadershipul nostru în multe domenii, se bazează pe fizică în domenii precum cuantica, fotonica, spațiul, tehnologiile verzi, știința datelor, industriile de apărare, știința nucleară – toate acestea necesită, evident, fizicieni cu înaltă calificare pentru a funcționa”, a spus Thomas.

Criză națională

Șefii departamentelor de fizică din Marea Britanie spun că disciplina lor se confruntă cu o criză națională, unul din patru avertizând că departamentele universitare sunt în pericol de închidere din cauza presiunilor financiare.

„Dacă pierdem aceste competențe, dacă nu educăm următoarea generație în aceste competențe, atunci, desigur, punem în pericol poziția noastră de lider mondial ca țară – aceasta este o mare preocupare”.

Pentru a evita „daune ireversibile”, IoP solicită măsuri imediate din partea guvernului, inclusiv finanțare pentru a sprijini laboratoarele și facilitățile de cercetare existente, precum și crearea unui „sistem de avertizare timpurie” pentru a monitoriza departamentele expuse riscului de închidere și pentru a reduce presiunile care afectează recrutarea studenților internaționali.

Pe termen lung, IoP solicită reforme radicale în finanțarea învățământului superior, pentru a permite universităților să acopere integral costurile predării unor discipline importante la nivel național, precum fizica.

Sir Keith Burnett, președintele IoP și fost președinte al catedrei de fizică de la Universitatea Oxford, a declarat: „Deși înțelegem presiunile asupra finanțelor publice, ar fi neglijent să nu tragem un semnal de alarmă pentru o capacitate națională fundamentală pentru bunăstarea, competitivitatea și apărarea regatului nostru.

„Ne îndreptăm spre marginea prăpastiei, dar mai este încă timp pentru a evita o criză care ar duce nu numai la pierderea potențialului, ci și la închiderea completă a multor departamente de fizică.

Cercetătorii în fizică și studenții talentați la fizică sunt viitorul nostru, dar dacă nu se iau măsuri acum pentru a stabiliza, consolida și susține unul dintre cele mai mari active naționale ale noastre, riscăm să îi lăsăm în voia sorții”.

Presiuni financiare

Thomas a spus că erodarea valorii taxelor de școlarizare interne și scăderea numărului de studenți internaționali sunt cauza presiunilor financiare, departamentele de fizică mai mici fiind cele mai expuse riscului.

„Asta înseamnă că vom avea o concentrare din ce în ce mai mare a locurilor în care se predă fizica și vom pierde distribuția geografică. Acest lucru contravine obiectivelor de extindere a participării și înseamnă că unele grupuri defavorizate vor pierde oportunități de a studia fizica, iar este important să recunoaștem acest lucru”, a spus Thomas.

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat că finanțarea pentru cercetarea și inovarea publică va crește cu peste 22,5 miliarde de lire sterline pe an până în 2029-2030, ceea ce reprezintă o creștere reală de 3% față de 2025-2026.

„Cele 86 de miliarde de lire sterline alocate cercetării și dezvoltării publice până în 2030 vor ajuta universitățile de renume mondial din Marea Britanie să continue să facă