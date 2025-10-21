Marea Britanie este pregătită să trimită trupe în Ucraina dacă Trump negociază un acord de pace

Healy a ținut o conferință la Mansion House din Londra, unde a declarat că Marea Britanie este pregătită să cheltuiască peste 100 de milioane de lire sterline pentru o eventuală desfășurare a trupelor britanice în Ucraina.

„Așadar, în timp ce președintele Trump conduce eforturile de pace aici, în Europa, noi suntem pregătiți să conducem eforturile de asigurare a păcii pe termen lung”, a declarat Healey.

„În ceea ce privește forțele noastre armate, sunt deja în proces de revizuire a nivelurilor de pregătire și de accelerare a finanțării de milioane de lire sterline pentru a ne pregăti pentru orice posibilă desfășurare în Ucraina”, a adăugat el.

Ce ar include planul

Planul secretarului apărării implică pregătirea personalului militar pentru a se alătura unei forțe multinaționale care ar ajuta la securizarea frontierelor Ucrainei, după un potențial armistițiu, potrivit The Kyiv Independent.

Healey a mai spus că Vladimir Putin consideră Marea Britanie „dușmanul său numărul unu” din cauza sprijinului acordat Ucrainei.

În plus, el a avertizat asupra unei „noi ere de amenințări” și a menționat că probabilitatea unui conflict mai amplu în Europa nu a fost atât de mare de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Parlamentul ucrainean a ratificat pe 17 septembrie un acord de parteneriat pe 100 de ani cu Marea Britanie, marcând o aprofundare a relațiilor dintre cele două țări.