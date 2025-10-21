Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie este pregătită să trimită trupe în Ucraina dacă Trump negociază un acord de pace

Marea Britanie este pregătită să trimită trupe în Ucraina dacă Donald Trump va încheia un acord de pace cu Rusia, a raportat Sky News, marți, citând declarațiile secretarului britanic al Apărării, John Healey.
John Healey. Sursa foto: Danylo Antoniuk / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Alexandra-Valentina Dumitru
21 oct. 2025, 16:07, Știri externe

Healy a ținut o conferință la Mansion House din Londra, unde a declarat că Marea Britanie este pregătită să cheltuiască peste 100 de milioane de lire sterline pentru o eventuală desfășurare a trupelor britanice în Ucraina.

„Așadar, în timp ce președintele Trump conduce eforturile de pace aici, în Europa, noi suntem pregătiți să conducem eforturile de asigurare a păcii pe termen lung”, a declarat Healey.

„În ceea ce privește forțele noastre armate, sunt deja în proces de revizuire a nivelurilor de pregătire și de accelerare a finanțării de milioane de lire sterline pentru a ne pregăti pentru orice posibilă desfășurare în Ucraina”, a adăugat el.

Ce ar include planul

Planul secretarului apărării implică pregătirea personalului militar pentru a se alătura unei forțe multinaționale care ar ajuta la securizarea frontierelor Ucrainei, după un potențial armistițiu, potrivit The Kyiv Independent.

Healey a mai spus că Vladimir Putin consideră Marea Britanie „dușmanul său numărul unu” din cauza sprijinului acordat Ucrainei.

În plus, el a avertizat asupra unei „noi ere de amenințări” și a menționat că probabilitatea unui conflict mai amplu în Europa nu a fost atât de mare de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Parlamentul ucrainean a ratificat pe 17 septembrie un acord de parteneriat pe 100 de ani cu Marea Britanie, marcând o aprofundare a relațiilor dintre cele două țări.