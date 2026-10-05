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Un studiu îngrijorător arată că adulții își petrec 86% din zi fără să se miște. Cercetătorii trag un semnal de alarmă

Un nou studiu global sugerează că viața modernă prioritizează lipsa de mișcare. Adulții care au participat în cadrul studiului au spus că petrec 86% din timp nemișcați, în timp ce 53% au spus că nu respectă recomandările privind activitatea fizică.
Un studiu îngrijorător arată că adulții își petrec 86% din zi fără să se miște. Cercetătorii trag un semnal de alarmă
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
05 oct. 2026, 10:12, Ştiinţă-Sănătate
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Studiul a chestionat 34.000 de adulți din 31 de țări, inclusiv 2.000 din Statele Unite.

Aproape unul din patru respondenți a raportat mai puțin de 30 de minute de exerciții fizice pe săptămână, notează Men’s Journal.

Câteva minute de mișcare pe zi pot fi benefice

Cu toate acestea, doar 15 minute de mișcare pe zi pot contracara efectele sedentarismului. Cercetările realizate separat arată că doar un sfert de oră de mișcare poate aduce beneficii pentru starea de spirit.

Compania care a realizat studiul estimează că 56% dintre adulții de pe piețele studiate s-ar putea încadra în categoriile „în pericol” sau „în pericol de dispariție” în ceea ce privește mișcarea, până în 2035. Acest procent reprezintă aproximativ 2,3 miliarde de oameni, potrivit sursei citate.

David Raichlen, doctor în filosofie și profesor la Universitatea din California de Sud, spune că și confortul este o parte a problemei.

Trăim într-o lume „în care mișcarea este opțională”

„Am construit o lume în care mișcarea este opțională. Putem lucra, face cumpărături, socializa și ne putem distra fără să ne mișcăm cu adevărat”, a spus Raichlen.

„Lucrul încurajator este că nu este nevoie de mult pentru a te schimba. Momentele mici și realizabile de activitate pot face o diferență reală”, adaugă el.

Hayley Jarvis, de la o organizație caritabilă britanică pentru sănătate mintală, a oferit o rețetă practică.

„Schimbările mici și constante, fie că este vorba de o plimbare, o întindere sau o alergare, pot avea un impact semnificativ”, recomandă ea.

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