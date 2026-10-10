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Uraganul Isaias a lovit Florida: Vânt de 165 km/h, inundații și distrugeri masive

Uraganul Isaias a atins uscatul vineri noaptea în statul american Florida, cu rafale violente de vânt de 165 km/h și riscuri majore de inundații. Furtuna a determinat instituirea stării de urgență în mai multe state și a determinat demararea unor evacuări de amploare.
Uraganul Isaias a lovit Florida: Vânt de 165 km/h, inundații și distrugeri masive
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
10 oct. 2026, 09:35, Știri externe
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Stare de urgență pe coastă

Centrul Național pentru Uragane (NHC) a anunțat că Isaias a ajuns pe uscat vineri seara, în Florida. Înainte de impact, rafalele puternice au fost resimțite în zona orașului Pensacola, unde au fost raportate acoperișuri smulse de pe locuințe și clădiri comerciale, informează AFP.  

Florida și Alabama s-au numărat printre statele care au declarat stare de urgență și au dispus evacuări în zonele de risc. Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a declarat că autoritățile tratează situația cu maximă seriozitate și se așteaptă la pagube considerabile în zona de coastă din nord-vestul statului.

Două treimi din producția de petrol, oprite temporar

Trecerea uraganului a generat un impact economic imediat asupra sectorului energetic. Aproximativ două treimi din producția de petrol și peste jumătate din cea de gaze a regiunii au fost oprite temporar. Măsura a scos temporar de pe piața mondială aproape 1,5 milioane de barili de petrol pe zi.

Companii precum Chevron și Shell și-au retras personalul de pe platformele marine. 

Efectul schimbărilor climatice

Meteorologii au informat că uraganul ar urma să slăbească după ce a ajuns pe uscat, dar au avertizat populația să nu subestimeze pericolele.

Isaias este primul uragan care atinge teritoriul continental al Statelor Unite în ultimii doi ani. Climatologii au transmis că că temperaturile record înregistrate la suprafața apei din Golful Mexic, alimentate de schimbările climatice, au oferit energia necesară pentru ca Isaias să se intensifice rapid într-un uragan major. 

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