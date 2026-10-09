Prețul petrolului scade după anunțul lui Trump despre Iran. Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă în șapte zile

Cotația petrolului Brent a coborât cu 0,7%, până la 103,53 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a ieftinit cu 0,6%, ajungând la 90,97 dolari pe baril, potrivit Reuters. Scăderile au fost înregistrate în tranzacțiile de vineri dimineață, pe fondul unei reduceri a temerilor privind o nouă escaladare militară în Orientul Mijlociu.

Trump exclude un atac asupra Iranului înaintea alegerilor din SUA

Președintele american a declarat joi că Washingtonul poartă discuții „productive” cu Iranul. El mai adăugat și că nu este planificat niciun atac militar înaintea alegerilor legislative americane din 3 noiembrie. Declarația a venit după apariția unor informații în presa americană potrivit cărora administrația Trump lua în calcul o operațiune militară împotriva Iranului înaintea scrutinului.

Mesajul președintelui american a redus temporar îngrijorările investitorilor privind aprovizionarea globală cu petrol, afectată de conflictul care durează deja de opt luni. Tot joi, agenția iraniană Tasnim a relatat că ministrul de Externe Abbas Araqchi a anunțat că Teheranul analizează răspunsul Statelor Unite la o propunere iraniană.

Aceasta ar permite redeschiderea Strâmtorii Ormuz în termen de șapte zile, însă nu există deocamdată un acord anunțat între cele două părți. Înaintea războiului, prin Strâmtoarea Ormuz treceau transporturi reprezentând aproximativ 20% din fluxurile mondiale de petrol și combustibili. Perturbarea navigației pe această rută a devenit unul dintre principalii factori care influențează prețurile internaționale.

Petrolul rămâne peste 100 de dolari, iar două crize amenință aprovizionarea

Deși cotațiile au scăzut vineri, petrolul Brent se îndreaptă către o creștere pe ansamblul săptămânii. Joi, prețul de referință european a închis ședința cu un avans de 4%, după intensificarea atacurilor asupra navelor care transportă petrol din Orientul Mijlociu.

Situația din regiune rămâne problematică și tensionată. Amenințările la adresa transportului maritim din Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz s-au amplificat în octombrie. În paralel cu negocierile, Washingtonul continuă să exercite presiuni economice asupra Teheranului.

Joi, Statele Unite au introdus noi sancțiuni împotriva unor persoane și rețele implicate în transportul petrolului iranian. Măsurile vizează și 17 nave utilizate pentru transportul țițeiului, produselor petroliere și petrochimice.

Piața petrolului se confruntă și cu o a doua problemă majoră

Uraganul Isaias, care se apropie de coasta americană a Golfului Mexic, a determinat oprirea temporară a unei părți importante a producției petroliere din regiune. Potrivit autorităților americane, până joi fuseseră suspendate capacități de producție de aproximativ 1,3 milioane de barili pe zi, reprezentând 62,9% din producția curentă de petrol din zona afectată.

Această întrerupere pune presiune suplimentară asupra unei piețe deja afectate de conflictul din Orientul Mijlociu. În aceste condiții, petrolul american WTI se îndreaptă către o ușoară scădere săptămânală, în timp ce Brent ar urma să încheie săptămâna în creștere.