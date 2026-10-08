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Trump afirmă că nu va lansa niciun atac asupra Iranului înaintea alegerilor din noiembrie din SUA

Președintele american Donald Trump a declarat joi că Statele Unite poartă discuții productive cu Iranul și că nu vor ataca această țară înaintea alegerilor pentru Congresul SUA, programate pe 3 noiembrie.
Trump afirmă că nu va lansa niciun atac asupra Iranului înaintea alegerilor din noiembrie din SUA
Iulian Moşneagu
08 oct. 2026, 19:56, Știri externe
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„Avem discuții productive cu Republica Islamică Iran”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social, potrivit Reuters.

El a spus că blocada americană asupra porturilor iraniene rămâne în vigoare și că petrolul continuă să fie transportat prin Strâmtoarea Ormuz.

„Nu vom ataca Iranul în niciun moment înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, care vor avea loc în Statele Unite pe 3 noiembrie”, a adăugat Trump.

Postarea lui Trump vine după ce publicația Axios a relatat miercuri că Pentagonul a cerut Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) să finalizeze pregătirile pentru o posibilă reluare a atacurilor de amploare împotriva Iranului. Potrivit Axios, ordinul nu stabilea o dată pentru lansarea operațiunilor, iar Trump nu luase încă o decizie definitivă.

Războiul dintre Iran și forțele americane și israeliene a început pe 28 februarie 2026, când SUA și Israelul au lansat atacuri asupra unor obiective iraniene. În urma bombardamentelor a fost ucis și liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Conflictul a provocat perturbări majore ale transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru comerțul mondial cu petrol.

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