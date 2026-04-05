Vitamina B3 ar putea ajuta celulele canceroase să supraviețuiască, avertizează cercetătorii

Un nou studiu ridică semne de întrebare importante în legătură cu suplimentele NAD+, utilizate pe scară largă, sugerând că substanțele luate frecvent pentru creșterea energiei și susținerea îmbătrânirii sănătoase ar putea avea efecte nedorite în tratamentul cancerului.
Vitamina B3 ar putea ajuta celulele canceroase să supraviețuiască, avertizează cercetătorii
Mădălina Dinu
05 apr. 2026, 14:11, Ştiinţă-Sănătate

Milioane de oameni folosesc suplimente precum nicotinamid mononucleotid (NMN), nicotinamid ribozid (NR) și nicotinamid (NAM), cu scopul de a crește nivelul de NAD+, o moleculă esențială pentru metabolism și repararea celulară, potrivit Scitechdaily.

Unii pacienți oncologici au apelat, de asemenea, la aceste suplimente, sperând că le-ar putea reduce efectele secundare ale chimioterapiei. Însă cercetările recente sugerează că această strategie ar putea avea efectul opus.

Un studiu realizat de Școala de Medicină a Universității Case Western Reserve, publicat în revista Cancer Letters, arată că acești derivați ai vitaminei B3 ar putea ajuta celulele cancerului pancreatic să supraviețuiască tratamentului. Cancerul pancreatic este unul dintre cele mai agresive tipuri de cancer, cu o rată de supraviețuire la cinci ani de doar 13%, ceea ce face ca orice factor care influențează eficiența tratamentului să fie extrem de important.

Cum poate NAD+ să susțină atât sănătatea, cât și boala

NAD+ este o moleculă indispensabilă pentru funcționarea tuturor celulelor din organism, atât sănătoase, cât și canceroase. Suplimentele care cresc nivelul de NAD+ oferă practic un „combustibil” suplimentar celulelor.

În cazul persoanelor sănătoase, acest lucru poate avea beneficii. Însă studiul arată că celulele canceroase pot exploata acest aport suplimentar pentru a-și crește producția de energie, pentru a repara daunele ADN provocate de chimioterapie și pentru a evita moartea celulară programată. Astfel, tumorile pot deveni mai rezistente la tratamentele care, în mod normal, le-ar distruge.

În testele de laborator și în studiile pe șoareci, suplimentele, în special NMN, au protejat celulele cancerului pancreatic împotriva a trei medicamente utilizate frecvent în chimioterapie: oxaliplatină, 5-fluorouracil și gemcitabină.

Cercetătorii au identificat trei mecanisme principale prin care aceste suplimente interferează cu tratamentul:

  • creșterea nivelului de energie al celulelor canceroase, ceea ce face tumorile mai rezistente
  • reducerea stresului oxidativ din tumori, diminuând unul dintre mecanismele prin care
  • chimioterapia distruge celulele canceroase
  • limitarea deteriorării ADN-ului și prevenirea morții celulare, procese esențiale pentru eficiența tratamentului

Implicații pentru tratamentul cancerului

„Rezultatele noastre evidențiază un rol potențial îngrijorător al suplimentelor care cresc nivelul de NAD+ în contextul unui cancer activ, mai ales atunci când sunt utilizate împreună cu chimioterapia. Descoperirea noastră reprezintă un semnal de alarmă pentru comunitatea medicală”, a declarat Jordan Winter, profesor la Școala de Medicină a Universității Case Western Reserve.

Cercetătorii subliniază că studiul nu demonstrează că aceste suplimente sunt dăunătoare pentru persoanele sănătoase. Însă, în cazul pacienților cu cancer activ, în special al celor care urmează chimioterapie, riscurile pot fi semnificative.

„Această cercetare este o reamintire importantă că «natural» nu înseamnă întotdeauna sigur, mai ales în contextul complex al tratamentului oncologic”, a mai spus Winter.

Echipa de cercetare recomandă evaluarea de rutină a suplimentelor utilizate de pacienții cu cancer și solicită studii clinice suplimentare pentru a înțelege mai bine interacțiunea dintre suplimentele NAD+ și terapiile oncologice.

Deocamdată, specialiștii recomandă pacienților să discute cu medicul oncolog despre orice supliment pe care îl folosesc.

