Vremea în weekend în București și Ilfov. Cod galben de instabilitate atmosferică

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare valabilă sâmbătă, 6 iunie și 7 iunie, pentru Capitală și județul Ilfov. În acest interval, vremea va deveni instabilă, cu episoade de averse intense și fenomene asociate.

Vremea în weekend în București. Cod galben de furtuni și vijelii

Bucureștiul intră sub cod galben de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale, descărcări electrice și rafale puternice de vânt, anunță meteorologii.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare valabilă sâmbătă, 6 iunie, între orele 12.00 și 23.00, dar și duminică, 7 iunie, în intervalul 12.00 – 21.00, pentru Capitală și județul Ilfov.

Sâmbătă, vremea va deveni instabilă mai ales după-amiaza și seara. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50…55 km/h. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 15…20 l/mp. Temperatura maximă va fi de 28…30 de grade, iar minima de 15…16 grade.

Instabilitatea atmosferică se extinde și în alte regiuni ale țării, inclusiv Moldova, Transilvania, Muntenia și zonele montane. În aceste zone sunt posibile vijelii, grindină și cantități de apă mai însemnate, care pot depăși 40 l/mp în intervale scurte.

Vremea rămâne schimbătoare și în zilele următoare

Duminică, vremea rămâne instabilă. Cerul va avea înnorări accentuate mai ales după-amiaza și seara, când sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de până la 60 km/h. Vor fi posibile vijelii și căderi de grindină. Temperatura maximă va fi de 26…27 de grade.

Luni, instabilitatea se va reduce ușor. Vor mai apărea averse izolate și descărcări electrice, în special în a doua parte a zilei. Temperaturile vor crește ușor, cu maxime de 27…28 de grade și minime de 15…17 grade.

Meteorologii avertizează că fenomenele pot apărea pe perioade scurte, dar pot fi intense, astfel că este recomandată prudență în timpul furtunilor.