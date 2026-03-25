WSJ: Iranul transmite cereri dure către SUA, după planul în 15 puncte al Washingtonului. Care sunt solicitările

După planul în 15 puncte transmis de Donald Trump, Iranul a înaintat Statelor Unite o serie de condiții dure, inclusiv închiderea tuturor bazelor militare americane din Golful Persic și introducerea unor noi reglementări de navigație în Strâmtoarea Ormuz, relatează The Wall Street Journal.

Conform publicației, noua procedură ar trebui să permită Iranului să colecteze plăți de la navele care trec prin strâmtoare, similar cu modul în care este instituită în Egipt și în Canalul Suez.

Printre celelalte cerințe ale Teheranului se numără ridicarea tuturor sancțiunilor împotriva Iranului, garanții de nereluare a ostilităților și încetarea atacurilor Israelului asupra Hezbollah în Liban.

Iranul cere, de asemenea, să nu se poarte negocieri privind limitarea sau eliminarea programului de rachete al țării.

WSJ: Nu există contact direct între părți

Oficiali americani intervievați de Wall Street Journal consideră cerințele Teheranului nerealiste și observă că ajungerea la un acord a devenit mai dificilă decât înainte de recenta operațiune militară americano-israeliană.

Publicația precizează că primele mesaje dintre Teheran și Washington au fost transmise prin intermediari la sfârșitul săptămânii trecute. Nu există niciun contact direct între părți.

În plus, Iranul a cerut anterior despăgubiri și retragerea completă a trupelor americane din regiune.

Ca răspuns, Washingtonul a accelerat desfășurarea a mii de pușcași marini în Orientul Mijlociu.

Teheranul explora deschiderea Strâmtorii Ormuz cu condiția ca livrările de petrol să fie plătite în yuani chinezești.

Planul în 15 puncte al lui Trump

Planul în 15 puncte a fost transmis către Teheran, de Casa Albă, prin intermediul Pakistanului, a transmis marți noapte The New York Times.

Potrivit oficialilor informați despre document, propunerea abordează principalele domenii de dispută din conflict, inclusiv programul nuclear al Iranului, capacitățile de rachete balistice și controlul rutelor maritime strategice.

Planul include următoarele cerințe:

Iranul să demonteze capacitățile nucleare existente

Iranul să renunțe definitiv la dezvoltarea armelor nucleare

Iranul să oprească îmbogățirea uraniului pe teritoriul său

Iranul să transfere toate materialele îmbogățite către Agenția Internațională pentru Energie Atomică în baza unui acord etapizat.

Planul prevede, de asemenea:

închiderea instalațiilor nucleare cheie, inclusiv Natanz, Isfahan și Fordow, alături de inspecții internaționale extinse și măsuri de transparență.

În ceea ce privește securitatea regională, planul american cere Iranului:

să abandoneze strategia sa de rețea „proxy”

să pună capăt finanțării și înarmării grupurilor armate aliate

să se asigure că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă ca o cale maritimă liberă

De asemenea, propunerea prevede restricții viitoare asupra programului de rachete al Iranului, limitând raza de acțiune și cantitatea, utilizarea fiind limitată strict la autoapărare.

În schimb, Iranul ar primi:

o ridicare completă a sancțiunilor

sprijin pentru un program civil de energie nucleară centrat pe Bushehr

eliminarea mecanismului de „snapback” pentru reimpunerea sancțiunilor internaționale.

New York Times a relatat că planul a fost pus în aplicare prin intermediul Pakistanului, șeful armatei sale, mareșalul Syed Asim Munir, jucând un rol cheie de intermediar între Washington și Teheran. Oficialii egipteni și turci încurajează, de asemenea, implicarea Iranului în acest proces.