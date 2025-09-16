Zeci de oameni de cultură din România și Europa, așteptați la Chișinău

Potrivit anunțului publicat marți de Consiliul Județean Iași, ediția din acest an a FILIT de la Chișinău aduce în Republica Moldova zeci de nume internaționale sonore: poeți, prozatori, traducători, jurnaliști, editori, critici literari, librari, distribuitori de carte, manageri culturali, alături de artiști și performeri din 11 țări, precum Franța, Polonia, Germania, Austria sau Ucraina, dar și România.

În cadrul serilor FILIT, pe scena Teatrului Fără Nume din Chișinău vor urca personalități culturale precum Andrei Kurkov (Ucraina), Pascal Bruckner (Franța) și Dorota Masłowska (Polonia), în conversații cu jurnaliști și scriitori din România.

Invitați din România și Europa

De asemenea, În cele patru zile de FILIT Chișinău, publicul va avea prilejul să întâlnească invitați speciali din România și Europa, autori, traducători și profesioniști ai câmpului literar contemporan: Cristina Andone, Arevik Ashkharoyan (Armenia), Eli Bădică, Adrian Botez, Delia Calancia, Lena Chilari, Adrian Christescu, Ema Cojocaru, Marian Coman, Péter Demény, Anda Docea, Diana Iepure, Vlad Iordache-Grigore, Eva Kenderessy (Slovacia), Ligia Keșișian, Joanna Kornaś-Warwas (Polonia), Steinar Lone (Norvegia), Răzvan Pop, Diana Popescu, Cătălin Sava, Cătălin Striblea, Brian Traantoft Rasmussen (Danemarca), Radu Vancu, Medana Weident (Germania), Lojze Wieser (Austria), Ernest Wichner (Germania), dar și alții.

De asemenea, invitați sunt și din Republica Moldova: Lorina Bălteanu, Eugenia Bejan, Alexandru Bordian, Vitalie Ciobanu, Iulian Ciocan, Nina Corcinschi, Viorica Covalschi, Paula Erizanu, Iulian Fruntașu, Emilian Galaicu-Păun, Tatiana Grosu, Mariana Harjevschi, Maria Ivanov, Adelina Labic, Irina Nechit, Claudia Partole, Maria Pilchin, Ivan Pilchin, Elena Pintilei, Valentina Șcerbani, Moni Stănilă, Larisa Turea, Alexandru Vakulovski, Augustina Visan, Victoria Cușnir, Gheorghe Erizanu, Lucia Ciocan, Teo Chiriac, Diana Mihuță.

Republica Moldova devine epicentru cultural

Evenimentele cuprinse în program se vor desfășura în mai multe locații din Chișinău și din Republica Moldova: Teatrul Fără Nume, Artcor, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, librăriile Cărturești, Librarius, Cartego, peste 15 licee și universități din Chișinău, Bălți, Cahul și la Castel Mimi.

Cei care iau parte la eveniment vor se vor bucura de dezbateri literare, sesiuni practice, ateliere tematice pentru copii, ateliere de traducere, întâlniri profesionale, mese rotunde, expoziții și concerte.

Noaptea Albă a Poeziei (NAP) care va începe cu un concert susținut de formația TEIU și va continua cu un maraton de poezie, la care vor participa zeci de poeți și performeri de pe ambele maluri ale Prutului și din străinătate.

FILIT Chișinău începe de Ziua Europeană a Limbilor

Festivalul începe 25 septembrie, de Ziua Europeană a Limbilor, când 10 țări europene, parte a rețelei EUNIC Moldova, invită publicul să cunoască elemente specifice culturii lor.

FILIT Chișinău 2025 este organizat de Fundația KA-TET din Republica Moldova, Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Consiliul Județean Iași. De asemenea, ediția din acest an a festivalului este finanțată de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, Ministerul Culturii din Republica Moldova, EUNIC Moldova, Delegația Uniunii Europene în Moldova și Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova.

Accesul la toate evenimentele din cadrul festivalului este gratuit, în limita locurilor disponibile.