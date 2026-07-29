250 de kilograme în 15 minute. Racheta care promite o revoluție în transport

O companie americană de tehnologie a prezentat un concept inedit de rachetă pentru transportul rapid de marfă. Startup-ul Hop Aero a lansat public racheta Rook, gândită pentru livrări militare fără piste de decolare.

Introducing Rook by @Hop_Aero (YC S26): an autonomous hypersonic cargo rocket that delivers 550 lbs up to 450 miles in ~15 minutes. It launches from a standard 40-foot shipping container and lands on unprepared surfaces—no runways or fixed infrastructure required. pic.twitter.com/GDtnZtPYYk — Matija Milenovic (@milenovic925501) July 28, 2026

Cofondatorii Matija Milenovic și Jacob Balaj au prezentat proiectul într-o postare publicată pe 28 iulie. Rook este o rachetă autonomă, lansată dintr-un container standard de 40 de picioare, care aterizează fără infrastructură fixă.

Ce performanțe promite racheta Rook

Potrivit companiei, Rook ar putea transporta 250 de kilograme pe o distanță de până la 750 de kilometri. Zborul complet ar dura aproximativ 15 minute, mult mai puțin decât transportul terestru clasic.

Vehiculul ar zbura prin spațiu, ar reintra în atmosferă la viteză hipersonică și ar ateriza pe teren neamenajat.

Aceste cifre rămân, deocamdată, obiective de proiectare ale companiei.

Compania afirmă că a testat deja un zbor legat cu cablu al unui prototip la scară redusă. Testele au avut loc la un port spațial din Oklahoma, alături de verificări ale motorului și ale sistemului de aprindere. Un zbor complet, cu marfă reală și pe distanța propusă, nu a fost încă demonstrat public.

Ideea a pornit de la o problemă logistică reală

Matija Milenovic a studiat ingineria aerospațială la Institutul Regal de Tehnologie KTH din Suedia. Acolo a cofondat „porkchop”, o companie de propulsie pentru sateliți mici. Sistemul dezvoltat de el a ajuns pe orbită în 2022, prin misiunea Transporter-3 a SpaceX.

Potrivit Hop Aero, Milenovic a avut cândva doar 24 de ore pentru a livra echipament critic unui integrator de misiuni. Curierii comerciali nu puteau garanta termenul, așa că a transportat personal echipamentul, într-o călătorie de 23 de ore. Această experiență a devenit, ulterior, punctul de plecare al ideii de afacere.

Jacob Balaj aduce experiența operațională din domeniul militar și al lansărilor spațiale. El a lucrat anterior la SpaceX, Virgin Orbit, Masten Space Systems și SpinLaunch. A servit și în Corpul de Marină al SUA, ocupându-se de calitatea sistemelor avionice ale aeronavelor MV-22.

Compania face parte din promoția de vară 2026 a acceleratorului Y Combinator, cu o echipă de șase persoane. Compania are deja și o recunoaștere din partea armatei americane. Laboratorul de Cercetare al Forțelor Aeriene i-a acordat un contract SBIR de Fază II, în septembrie 2025.

Contractul, denumit „Rapid Operations Over Kilometers”, are o valoare estimată la aproape 1,25 milioane de dolari. Perioada de execuție se întinde până la 26 octombrie 2026, potrivit datelor federale compilate de HigherGov.

Proiectul se înscrie într-un program mai amplu al Forțelor Aeriene americane, numit „Rocket Cargo”. Acesta testează dacă rachetele comerciale pot transporta provizii militare rapid, în zone tactice.

Alte companii mari din domeniu, precum Rocket Lab, Stoke Space și Inversion, dezvoltă proiecte similare de transport spațial de marfă.

Spre deosebire de rivalii cu ambiții globale, Hop Aero mizează pe misiuni scurte, de sute de mile. Compania vizează echipamente mici și critice, nu tancuri sau containere standard de marfă. Un zbor complet, de la un capăt la altul, va arăta dacă Rook poate deveni un sistem funcțional.