Adio plăcilor de inducție tradiționale: Alternativa care va revoluționa bucătăriile moderne în 2026

În 2026, multe persoane se gândesc să renoveze bucătăria. Una dintre noile tendințe are legătură cu plitele vitroceramice sau cu inducție, care vor trece pe plan secund, scrie El Economista.

Alternativa face furori printre iubitorii de bucătărie datorită confortului, versatilității și caracterului practic.

Cum funcționează plăcile de inducție invizibile

Plăcile de inducție invizibile sunt integrate direct sub blatul de bucătărie, fără acel dreptunghi sau pătrat negru din mijlocul blatului.

Tehnologia se adaptează la toate tipurile de materiale: marmură, ceramică sau piatră naturală.

Toate aceste opțiuni vor rămâne curate din punct de vedere vizual, fără nicio placă neagră deasupra care să le reducă amploarea.

Trebuie doar să așezați oalele, cratițele sau tigăile direct pe blatul de bucătărie, într-un loc special destinat acestui scop.

Sub blat se află plăcile de inducție ascunse, cu marcaje discrete care indică locul unde se va activa căldura pentru gătit.

Butoanele de control pentru activare sunt, de asemenea, indicate. Căldura trece direct prin suprafață pentru a încălzi tigaia, ca și cum ați găti direct pe piatră, explică publicația franceză 20Minutes.

Tehnologie din ce în ce mai accesibilă

Această tehnologie, care părea futuristă cu doar câțiva ani în urmă, devine o soluție din ce în ce mai accesibilă pentru cei care intenționează să-și renoveze bucătăriile în 2026.

Aproape toți producătorii au deja această opțiune în cataloagele lor.

Avantaje față de plăcile convenționale

Suprafață utilă 100%. Cu inducție invizibilă, zona de gătit se transformă din nou într-un spațiu de lucru complet funcțional când este oprită.

Curățenia e mai ușoară. Plitele cu inducție convenționale sunt dificil de curățat. În timp, apar urme și zgârieturi care nu pot fi eliminate.

Curățarea directă a blatului este mult mai ușoară, deoarece nu este o suprafață de sticlă, nu are margini sau proeminențe.

Suprafața nu se încălzește la fel de mult ca sticla. Prin urmare, lichidele vărsate nu se ard și nu se lipesc.

Durabilitate superioară. Plăcile de inducție invizibile sunt mult mai durabile în timp, deoarece se elimină riscul de spargere accidentală.

Materialele utilizate sunt concepute să dureze zeci de ani.

Este o opțiune care vă revalorizează casa în timp, departe de moda rapidă și de uzura rapidă.