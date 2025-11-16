Prima pagină » Tehnologie » Adio stick-uri USB și memorii flash: au sosit noile metode de stocare a informațiilor, fotografiilor și documentelor

Adio stick-uri USB și memorii flash: au sosit noile metode de stocare a informațiilor, fotografiilor și documentelor

Timp de decenii, stick-urile USB sau memoriile flash au fost gardienii vieții noastre digitale. Acest dispozitiv mic și portabil ne-a permis să transportăm documente, fotografii și prezentări într-un mod simplu și util. Totuși, într-o lume în care conectivitatea constantă și imediatatea sunt esențiale, acest dispozitiv a început să-și piardă treptat importanța.
Sursa foto: Hepta
Mădălina Dinu
16 nov. 2025

Noile metode de stocare a informațiilor, fotografiilor și documentelor au apărut pentru a le înlocui, oferind capacitate, securitate și accesibilitate pe care USB-ul pur și simplu nu le poate egala. În plus, conexiunile ultrarapide la internet fac ca transferul unor fișiere mari să fie aproape instantaneu, reducând valoarea portabilității fizice a unui USB. De ce să stochezi un film pe un stick, dacă îl poți transmite sau descărca aproape imediat?

Principalul motor al acestei schimbări este stocarea în cloud. Platforme precum Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox și Apple iCloud au transformat modul în care gestionăm fișierele. Ideea este simplă: informațiile tale sunt găzduite în centre de date uriașe, accesibile de pe orice dispozitiv conectat la internet, oriunde în lume și în orice moment, scrie El Economista.

Nu mai trebuie să-ți amintești pe ce stick USB ai prezentarea pentru mâine — este suficient să te conectezi la contul tău. Și nu doar atât: cloudul, pe lângă confort, rezolvă una dintre cele mai mari vulnerabilități ale stick-ului USB: securitatea.

Pierderea unui stick USB poate însemna dispariția definitivă a datelor pe care le conținea; în schimb, serviciile cloud sunt concepute cu multiple straturi de backup și protocoale de criptare robuste, minimizând riscul de pierdere din cauza defectelor fizice sau a rătăcirii dispozitivului.

În plus, cloudul facilitează colaborarea. Mai multe persoane pot lucra simultan la același document sau pot accesa un fișier partajat, eliminând necesitatea trimiterii repetate de versiuni prin e-mail sau schimbul fizic de dispozitive.

Tehnologiile de stocare contribuie la declinul stick-ului USB

Pe lângă cloud, alte tehnologii de stocare contribuie și ele la declinul stick-ului USB. Stocarea în rețea (NAS – Network-Attached Storage) a devenit populară în rândul utilizatorilor avansați și al firmelor mici. Un NAS funcționează ca un „cloud privat” acasă sau la birou, oferind capacitate mare de stocare centralizată, control total asupra datelor și acces securizat la distanță.

Deși aceste metode oferă multe avantaje, nu sunt perfecte; penele de curent, defecțiunile sistemelor sau problemele de securitate ale centrelor de date pot duce la pierderea temporară sau chiar totală a accesului la fișiere — lucru care nu se întâmplă la fel cu stick-urile USB, deoarece sunt dispozitive fizice.

Chiar dacă stick-ul USB nu va dispărea complet, dominația sa ca metodă principală de stocare și transport al datelor a ajuns la final. Noile generații de utilizatori cresc deja cu cloudul ca opțiune implicită, iar utilizarea acestuia continuă să se extindă.

