Anthropic lansează un nou model de inteligenţă artificială

Anthropic a fost creat la începutul anului 2021 de foşti angajaţi OpenAI, care considerau că angajatorul lor, condus de CEO-ul Sam Altman, nu făcea suficient pentru a controla şi preveni efectele potenţial dăunătoare ale modelelor sale.

Susţinută de Amazon, compania s-a alăturat rapid principalilor jucători din domeniul inteligenţei artificiale generative care au început o cursă frenetică după lansarea ChatGPT de la OpenAI în noiembrie 2022, cu noi modele lansate într-un ritm ameţitor, cu capacităţi în continuă expansiune.

Deşi era în urma OpenAI în ceea ce priveşte utilizatorii şi recunoaşterea numelui, Anthropic fusese considerată timp de câteva luni cea mai performantă companie în domeniul inteligenţei artificiale generative pentru codare pe calculator.

Aceasta este considerată o realizare strategică, programarea fiind adesea citată ca fiind specialitatea cea mai potrivită pentru disrupţie – şi generare de venituri – prin intermediul inteligenţei artificiale pe termen scurt. Însă cel mai recent asistent al OpenAI, GPT-5, lansat la începutul lunii august, preluase conducerea în anumite clasamente pentru programarea generată de inteligenţă artificială, punând presiune pe Anthropic pentru a oferi mai multe capabilităţi în următoarea sa ofertă.

Într-un test cheie, Claude Sonnet 4.5, o nouă generaţie de modele lingvistice, poate funcţiona autonom timp de 30 de ore consecutiv odată ce i se atribuie o sarcină.

Acesta este un salt semnificativ faţă de cea mai puternică versiune a Anthropic de până acum, Claude 4 Opus, care putea rula doar şapte ore.

Aceste programe de inteligenţă artificială generativă funcţionează singure timp de câteva ore, evaluându-şi în mod regulat propriile rezultate şi efectuând modificări şi corecţii în mod autonom.

Claude Sonnet 4.5 a obţinut cel mai mare scor la testarea sa prin sistemul de evaluare independent SWE-Bench Verified, dezvoltat de cercetători de la universităţile Princeton şi Stanford.

De asemenea, potrivit Anthropic, este cel mai avansat model pentru dezvoltarea de agenţi IA capabili să ia decizii în lumea reală pentru care nu au fost instruiţi sau programaţi în mod specific.

Noua versiune a Anthropic este, de asemenea, cea mai sofisticată pentru aplicaţiile care permit unui asistent AI să utilizeze un computer aşa cum ar face-o o fiinţă umană.

La cerere, în limbaj cotidian, interfaţa poate efectua o căutare pe Google sau poate actualiza un calendar.

Această funcţionalitate a fost oferită pentru prima dată de Anthropic în octombrie 2024.

OpenAI a lansat un produs echivalent, Operator, în ianuarie 2025.