Ce a făcut Elon Musk în zilele 29-31 octombrie, "tweet cu tweet"

Sâmbătă, 29 octombrie - directori concediaţi, pâine proaspătă şi carbohidraţi

Aproape imediat după ce Musk şi-a încheiat contractul de 44 de miliarde de dolari pentru achiziţionarea Twitter joia trecută, vineri, 28 octombrie, Musk a revocat patru dintre directorii săi de top.

Pe 29 octombrie, la o zi după ce a preluat conducerea Twitterului, miliardarul era ocupat să-i concedieze pe directorii companiei şi să preseze angajaţii să scumpească abonamentul Twitter Blue la preţul de 20 dolari pentru a stopa spammerii şi conturile false.

În stilul său binecunoscut, făcea glume pe seama foştilor directori şi ingineri de la Twitter pe care i-a concediat (Rahul Ligma şi Daniel Johnson), fiind fotografiaţi în timp ce ei cărau cutiile cu obiectele personale. El a scris "Ligma Johnson a aterizat".

Comentariul era însoţit de emoticoane cu o vânătă şi picături de apă, care e o formulă vulgară ce face referire la ejaculare (i-a insultat). Trebuie precizat că miliardaru îi detesta pe directorii Twitter, acuzându-i de cenzură şi limitarea libertăţii de exprimare, un drept fundamental pentru conservatorii americani.

Ligma Johnson had it coming 🍆 💦 pic.twitter.com/CgjrOV5eM2 — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

A postat comentarii în care îşi lăuda eforturile pentru eliberarea platformei de cenzura progresistă cu haştag-urile #SoBrave şi #FreeSpeech.

În aceeaşi zi, a postat un tweet că "Pâinea şi produsele de patiserie proaspete sunt unele dintre marile bucurii ale vieţii".

Fresh baked bread & pastries are some of the great joys of life — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2022

În seara acelei zile s-au răspândit zvonuri în media românească că miliardarul s-ar afla în România, la petrecerea lui Peter Thiel organizată la Castelul Bran. Iar presa românească a considerat că ultima postare a lui Elon Musk privind pâinea şi produsele de patiserie era o referire la pâinea tradiţională braşoveană.

Numai că miliardarul făcea probabil referire la dezbaterile controversate din SUA privind pâinea cu carbohidraţi şi pâinea cu gluten şi fără gluten.

Ca în toate domeniile, şi alimentaţia în SUA este foarte polarizată şi manifestată în certurile dintre nutriţioniştii vegani progresişti care militau împotriva promovării carbohidraţilor pe Social Media (căci ei consideră carbohidraţii ca fiind periculoşi pentru sănătatea umană şi propuneau interzicerea acestora în alimentaţie) şi conservatorii americani care sunt pro-consumului de carbohidraţi şi se împotrivesc cenzurii şi limitării libertăţii de exprimare pe reţelele de socializare.

Elon Musk a adăugat un tweet care nu a fost observat de presa românească. Ca orice conservator american, Elon Musk iubeşte carbohidraţii şi nu doreşte limitarea libertăţii de exprimare.

"În cele din urmă, adevărul că carbohidraţii sunt uimitori poate fi spus pe această platformă!"

Majoritatea utilizatorilor au scris despre lipii turceşti, brioşe în formă de falus, covrigi bavarezi, cozonaci italieni, la plăcinte şi puţini au făcut referire la produsele de patiserie din bucătăria românească.

Duminică, 30 octombrie - "Cursul introductiv 201" în management şi maşina electrică nr.20.000

La începutul zilei de 30 octombrie, miliardarul a scris:

"Dar Management 201 este un morcov atât de tentant..."

El a postat o fotografie cu un email pe care l-a primit de la Twitter şi se amuza pe seama cursului de informaţii elementare în materie de management (în SUA i se spune 101, un argou pentru cursuri introductive). Se amuza pentru că Elon Musk este totuşi afacerist cu aproape 30 ani de experienţă, gestionând şapte companii.

But Management 201 is such a tantalizing carrot … — Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022

Just received this email from Twitter. This is an actual, real email that was autogenerated 🤣🤣 pic.twitter.com/7DQp4sNINX — Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022

El a postat un alt tweet în care îşi lăuda angajaţii de la Tesla pentru că au atins un record - cea de-a 20.000-a maşină electrică model Y

20k Model Y built at Giga Texas to date! pic.twitter.com/8Rl5ZqgqQq — Tesla (@Tesla) October 30, 2022

Luni, 31 octombrie - Fake News, aplicaţia VINE şi întoarcerea lui Donald Trump pe Twitter

Elon Musk reclama pe 31 octombrie o ştire falsă - că nu ar fi dat un tweet cu un link către publicaţia The New York Times.

This is fake – I did *not* tweet out a link to The New York Times! pic.twitter.com/d6V6m5ATW2 — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022

Câteva ore mai târziu, a realizat un sondaj - Doriţi să aducem înapoi aplicaţia Vine? 69% au votat că DA!

Bring back Vine? — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022

Spre finalul zilei, a abordat subiectul privind întoarcerea fostului preşedinte pe Twitter, al cărui cont a fost suspendat de pe platformă după ce a instigat la violenţe neacceptându-şi înfrângerea de la alegerile prezidenţiale din 2020 şi la asaltul asupra Capitoliului din Washington D.C.

Elon Musk se plângea că "Dacă aş avea un dolar pentru fiecare dată când cineva m-ar întreba dacă Trump se întoarce pe această platformă, Twitter ar face bani!".

If I had a dollar for every time someone asked me if Trump is coming back on this platform, Twitter would be minting money! — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022

1 noiembrie - Miliardarul dezvăluie unde a petrecut de Halloween

Potrivit publicaţiei Daily Mail, Musk a apărut la petrecerea de Halloween a lui Heidi Klum, îmbrăcat în armură roşie, însoţit de mama sa Maye Musk şi de câinele său din rasa Shiba Inu, pe nume Floki, emblema criptomonedei Dogecoin. Petrecerea supermodelului a avut loc la Sake No Hana la Moxy Lower East Side şi a fost sponsorizată de Baileys Irish Cream Liqueur.

Miliardarul purta un costum de 7.500 de dolari ce reprezenta „Campionul Diavolului” , o armură în stil samurai. Cel mai bogat din lume a apărut triumfător, pozând pe covorul roşu, în armura sa, deşi hainele de stradă erau încă vizibile pe dedesubt.Potrivit site-ului web al magazinului de costume de lux Abracadabra NYC, ţinuta lui Musk este setul Devil's Champion-Leather Armor se vinde la preţul de 7.500 de dolari. La momentul redactării articolului, site-ul arată că a mai rămas un singur costum în stoc.

Maye Musk şi-a făcut ulterior apariţia la cea de-a 21-a petrecere anuală a lui Heidi Klum alături de fiul ei. Modelul de la Sport's Illustrated şi-a însoţit fiul şi la ediţia din acest an a Met Gala din luna mai.

Aşadar, Elon Musk nu a fost prezent la petrecerea de la Castelul Bran şi nici nu ar fi venit în România.

Marţi, 1 noiembrie, Elon Musk a dizolvat consiliul de administraţie al Twitter şi a devenit „unicul director al Twitter”. Mai târziu în acea zi, Musk a fost văzut părăsind sediul Twitter din New York, alături de un anturaj masiv care includea unul dintre copiii săi, o echipă de securitate şi mama lui.

Acum sunt aşteptate concedieri mari la companie, aproximativ 25% din cei 7.500 angajaţi ai companiei.

Musk intenţionează să regândească politicile companiei de moderare a conţinutului şi interdicţiile permanente pentru utilizatorii care au încălcat anterior politicile platformei.

De asemenea, el va creşte preţul abonamentului Twitter Blue pentru utilizatorii verificaţi şi promite că va duce o campanie mai dură împotriva utilizatorilor cu conturi false şi spammerilor.

Musk a declarat luni că va fi directorul executiv al Twitter, compania de social media pe care a achiziţionat-o recent pentru 44 de miliarde de dolari. După declaraţii, seara, Musk a fost văzut părăsind sediul central al Twitter cu mai multe persoane, între care angajaţi care asigură paza, mama sa şi unul dintre copiii săi.

Înainte ca Musk să iasă din clădire, copilul său cel mic a fost urcat într-un SUV de către o femeie pentru a-l aştepta pe noul CEO. La un moment dat, un angajat al Twitter a ieşit din clădire purtând o mască pe toată faţa reprezentând logo-ul emblematic al păsării companiei.