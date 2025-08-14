Platforma X a lui Elon Musk a căzut la nivel global

Utilizatorii platformei erau întâmpinați cu mesaje de eroare când își accesau paginile de profil. Peste 18.600 de utilizatori au raportat eroarea serviciului de monitorizare Downdetector.

Pagina de start a platformei X nu a raportat niciun incident joi, 14 august.

Potrivit Variety, Platforma lui Elon Musk a fost întreruptă de trei ori în 2025. Pe 10 martie, platforma a fost afectată de întreruperi repetate. Musk le-a atribuit „unui atac cibernetic masiv”.

Miliardarul american a cumpărat platforma în octombrie 2022, privatizând-o. Acesta a concediat 80% din efectivul de angajați din cadrul companiei, la acea vreme.