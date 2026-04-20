Cheia devine obiect de muzeu. Încuietorile inteligente cuceresc locuințele moderne

Rutina zilnică devine tot mai conectată. Accesul în locuință nu face excepție. Încuietorile inteligente câștigă teren în fața celor tradiționale, oferind confort și securitate sporită, conform Hindustan Times.

Principalul avantaj este simplu: nu mai ai nevoie de chei. Ușa se deschide cu amprenta, un cod PIN, un card RFID sau direct din aplicația de telefon.

Ce funcții oferă o încuietoare inteligentă

Modelele moderne combină mai multe metode de deblocare în același dispozitiv. Amprenta digitală este cea mai rapidă și mai comodă. Codul PIN este util când ai mâinile ocupate. Cardul RFID funcționează ca un card de acces de birou.

Conectivitatea adaugă un nivel suplimentar de control. Poți deschide ușa de la distanță pentru un invitat. Poți vedea jurnalul de acces și afla cine a intrat și când. Poți genera coduri temporare pentru curieri sau pentru persoane de serviciu.

Funcțiile de securitate completează tabloul. Alarma antifurt se activează la tentative de forțare. Blocarea automată asigură că ușa rămâne încuiată după fiecare intrare.

Ce să verifici înainte de cumpărare

Compatibilitatea cu ușa existentă este primul criteriu. Nu toate modelele se potrivesc oricărui tip de ușă. Verifică dimensiunile și tipul de broască înainte de achiziție.

Instalarea variază de la model la model. Unele se montează simplu, fără modificări majore. Altele necesită ajutorul unui specialist.

Autonomia bateriei contează. Majoritatea modelelor funcționează între 6 și 12 luni pe o singură încărcare. Alege un model care te alertează când bateria este pe sfârșite.

Cât costă o încuietoare inteligentă

Prețurile variază considerabil în funcție de funcții și marcă. Modelele de bază pornesc de la aproximativ 50–80 de euro. Acestea oferă acces prin amprentă și cod PIN, fără conectivitate avansată.

Modelele de gamă medie, între 100 și 200 de euro, adaugă conectivitate Wi-Fi sau Bluetooth și control prin aplicație. Sunt potrivite pentru majoritatea locuințelor.

Modelele premium, peste 200 de euro, integrează ecosisteme complete de casă inteligentă. Oferă funcții avansate de monitorizare și compatibilitate cu asistenți vocali.

Merită investiția

Securitatea sporită și confortul zilnic justifică în majoritatea cazurilor costul. Odată instalată, o încuietoare inteligentă simplifică accesul pentru întreaga familie și elimină grija cheilor pierdute.