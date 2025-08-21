Prima pagină » Tehnologie » China: DeepSeek lansează o versiune îmbunătățită. Ce abilități noi vor fi disponibile

China: DeepSeek lansează o versiune îmbunătățită. Ce abilități noi vor fi disponibile

Startupul chinez de inteligență artificială DeepSeek a lansat joi DeepSeek-V3.1, o versiune îmbunătățită a modelului său, cu viteză mai mare de procesare și capabilități extinse, potrivit Reuters.
Alexandra-Valentina Dumitru
21 aug. 2025, 10:41, Știri externe

Startupul chinez de inteligență artificială DeepSeek a lansat joi DeepSeek-V3.1, un model actualizat, cu o structură de inferență hibridă, viteză de gândire mai mare și capacitate sporită de agent, a anunțat compania într-un comunicat publicat pe WeChat.

Compania va ajusta, de asemenea, costurile pentru utilizarea API-ului modelului, o platformă care permite dezvoltatorilor de aplicații și produse web să integreze modelele sale de inteligență artificială, începând cu 6 septembrie, se arată în comunicat.