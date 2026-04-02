Comandantul Artemis II, Reid Wiseman: „iPhone-ul tău are mai multă putere de calcul decât misiunile Apollo din anii ’60”

Echipajul Artemis a raportat deja o mică problemă cu realizarea de fotografii de calitate cu capsula Orion, raportând controlului misiunii că iPhone-urile lor nu surprind imaginea așa cum o fac camerele cu obiectiv lung.

„E ca și cum ai ieși prin spatele casei și ai încerca să faci o fotografie a lunii”, a declarat comandantul Reid Wiseman la controlul de la sol.

Daniel Baker, fost administrator asociat adjunct pentru explorare umană la NASA, a declarat că astfel de probleme reprezintă esența explorării spațiale.

„Am forțat tehnologia computerelor să facă progrese majore”

„Totul se rezumă la învățare și la a face lucruri care nu au mai fost făcute până acum”, a spus acesta.

„Exemplul clasic este iPhone-ul. iPhone-ul tău are mai multă putere de calcul decât misiunile Apollo Saturn V din anii ’60”, a subliniat el.

„Dar țineți cont și de faptul că, datorită a ceea ce am făcut în anii ’60, am promovat acea tehnologie. Am forțat tehnologia computerelor să facă progrese majore.”

„Și asta a dus la apariția iPhone-urilor.”

Programul Artemis

Artemis I, prima misiune a programului Artemis program, a fost lansată în 2022 de către NASA și a avut rolul de a testa, fără echipaj, capsula Orion spacecraft și sistemul de lansare. Nava a orbitat Luna și s-a întors cu succes pe Pământ, demonstrând că tehnologia este pregătită pentru zboruri cu oameni la bord.

Artemis II este prima misiune cu echipaj uman din cadrul programului în care trimite astronauți într-un zbor în jurul Lunii, fără aselenizare. Scopul principal este verificarea tuturor sistemelor în condiții reale de zbor, înainte de misiunea Artemis III, care ar urma să readucă oameni pe suprafața lunară.