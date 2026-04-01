Racheta Artemis II a fost lansată cu succes

În momentul lansării, motoarele rachetei NASA au răsunat cu putere, iar racheta s-a înălțat în spațiu cu succes. Momentul decolării a fost privit de mii de oameni, atât cei care au fost prezenți fizic la lansarea rachetei care a avut loc la Centrul Spațial Kennedy din statul Florida, SUA, dar și curioșii care au privit cu nerăbdare lansarea online, prin intermediul transmisiunii live realizată de NASA.

Racheta Artemis II a dispărut în cer, iar reprezentanții NASA tocmai au declarat că funcționează „conform specificațiilor”. Acesta este un semn clar că totul a decurs bine. Racheta depășește în prezent viteza de aproximativ 8.046 de kilometri pe oră, potrivit Sky News.

Comandantul misiunii Artemis II, Reid Wiseman, a comunicat echipei NASA de la sol că pot vedea destinația. „Avem un răsărit de lună minunat, ne îndreptăm direct spre el”, a spus el.

La scurt timp după aceea, treapta superioară a rachetei, împreună cu capsula Orion, s-au separat de restul rachetei.

NASA a anunțat apoi că echipajul misiunii Artemis a intrat pe orbită la nouă minute de la începerea misiunii.

La puțin timp peste 11 minute de la începerea zborului către lună, cei patru astronauți au putut să își ridice vizierele. Echipajul a început să se deplaseze în interiorul capsulei și să verifice sistemele de la bordul rachetei.

Ce urmează?

La aproximativ 49 de minute după decolare, motorul etajului superior se va aprinde pentru a propulsa capsula care transportă echipajul la o altitudine sigură de 160.934 de kilometri deasupra Pământului.

Aproximativ o oră mai târziu, motorul se va aprinde din nou pentru a ridica nava spațială și mai sus, pe o orbită terestră înaltă.

După aceea, membrii echipajului Artemis II vor petrece următoarele 23 de ore testând toate sistemele Orion în timp ce orbitează în jurul Pământului.

Astronauții vor verifica, de exemplu, dacă distribuitorul de apă de la bord funcționează corespunzător și dacă sistemul de purificare a aerului elimină dioxidul de carbon din aer.

Membrii echipajului vor rearanja, de asemenea, părți din interiorul capsulei pentru a-și asigura mai mult spațiu de locuit și de lucru în următoarele 10 zile.

NASA a descris misiunea drept una istorică. Cei patru astronauți de la bordul rachetei Artemis II vor efectua un zbor de 10 zile în spațiu. Aceștia vor zbura în jurul Lunii, pentru prima dată după mai bine de jumătate de secol.