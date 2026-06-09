Cursa spațială ar putea revoluționa industria farmaceutică

Cursa spațială ar putea modifica radical industria farmaceutică, anunță CNBC. Mai multe companii importante fac planuri pentru a produce medicamente în microgravitație.

Morgan Stanley prezice că economia spațială ar putea depăși 1 trilion de dolari până în 2040. Vor beneficia companii din diferite domenii, de la producători de semiconductori și cabluri cu fibră optică, până la cei de medicamente. De altfel, medicina ar putea fi marea beneficiară a industriei spațiale.

Unele companii lucrează deja în spațiu

Unele companii, precum Redwire, au format filiale dedicate cercetării și producției în domeniul medical. Filiala SpaceMD va comercializa produse farmaceutice dezvoltate în spațiu. Cea mai de succes tehnologie este PIL-BOX, o nouă tehnologie de fabricare a medicamentelor.

SpaceMD a lansat deja 54 de unități PIL-BOX și a testat 37 de compuși. Unitățile PIL-BOX sunt micro-laboratoare specializate, automatizate, concepute pentru a cristaliza proteinele pe orbită.

De ce se fabrică medicamente în spațiu?

Pe Pământ, producția în domeniul farmaceutic este perturbată constant de gravitație prin sedimentare și convecție. În spațiu, absența gravitației înseamnă că oamenii de știință pot cultiva cristale mai uniforme și de calitate superioară. Când moleculele devin mai uniforme, sunt mai ușor de administrat pacienților.