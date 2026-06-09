Prima pagină » Tehnologie » Cursa spațială ar putea revoluționa industria farmaceutică

Cursa spațială ar putea revoluționa industria farmaceutică

Cursa spațială ar putea revoluționa industria farmaceutică deoarece marii producători vor să fabrice medicamente pe orbita Pământului. Asta deoarece în spațiu pot fi făcute procese chimice complexe pe care gravitația le face imposibile pe Pământ.
Cursa spațială ar putea revoluționa industria farmaceutică
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Petru Mazilu
09 iun. 2026, 12:44, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cursa spațială ar putea modifica radical industria farmaceutică, anunță CNBC. Mai multe companii importante fac planuri pentru a produce medicamente în microgravitație.

Morgan Stanley prezice că economia spațială ar putea depăși 1 trilion de dolari până în 2040. Vor beneficia companii din diferite domenii, de la producători de semiconductori și cabluri cu fibră optică, până la cei de medicamente. De altfel, medicina ar putea fi marea beneficiară a industriei spațiale.

Unele companii lucrează deja în spațiu

Unele companii, precum Redwire, au format filiale dedicate cercetării și producției în domeniul medical. Filiala SpaceMD va comercializa produse farmaceutice dezvoltate în spațiu. Cea mai de succes tehnologie este PIL-BOX, o nouă tehnologie de fabricare a medicamentelor.

SpaceMD a lansat deja 54 de unități PIL-BOX și a testat 37 de compuși. Unitățile PIL-BOX sunt micro-laboratoare specializate, automatizate, concepute pentru a cristaliza proteinele pe orbită.

De ce se fabrică medicamente în spațiu?

Pe Pământ, producția în domeniul farmaceutic este perturbată constant de gravitație prin sedimentare și convecție. În spațiu, absența gravitației înseamnă că oamenii de știință pot cultiva cristale mai uniforme și de calitate superioară. Când moleculele devin mai uniforme, sunt mai ușor de administrat pacienților.

Recomandarea video

Recoltă record pentru ferma clujeană care a aprins în aprilie mii de lumânări pentru a scăpa cireșii de îngheț: aproape 300 de tone de fructe
G4Media
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
GSP.ro
Victor Ponta a dezvăluit care este „primul lucru” pe care i l-a spus lui Tomac la întâlnirea de la Parlament: „N-ar fi trebuit să vină singur”
Gandul
E oficial! Adela Popescu va reveni la PRO TV
Cancan
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport
100 de zile de război între SUA și Iran: principalele cauze ale eșecului militar al lui Donald Trump
Libertatea
Ce face RetuRO cu banii proveniți din ambalajele nereturnate. Destinația garanțiilor de 50 de bani pe care consumatorii nu le mai recuperează
CSID
Cea mai mare flotă auto din istoria Campionatului Mondial de Fotbal. Vor fi folosiți inclusiv roboți de partulare
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia