Compania eBay a anunțat oficial marți că respinge oferta nesolicitată de preluare lansată de GameStop, în valoare de 56 de miliarde de dolari, după o analiză internă realizată împreună cu consilieri financiari și juridici. Decizia a fost aprobată de Consiliul de Administrație al companiei.
EBay respinge oferta de preluare de 56 de miliarde de dolari lansată de GameStop: Nu este credibilă și nici atractivă
sursă foto: Christoph Dernbach/dpa
Petre Apostol
12 mai 2026, 14:09, Știrile zilei
„eBay Inc. anunță că, în urma unei analize amănunțite cu sprijinul consilierilor săi financiari și juridici, Consiliul de Administrație a decis să respingă propunerea nesolicitată și neangajantă de achiziție a GameStop”, se arată în comunicatul transmis din San Jose, California, de reprezentanții companiei.

În scrisoarea oficială adresată CEO-ului GameStop, Ryan Cohen, conducerea eBay își motivează ferm decizia: „Consiliul a decis să o respingă. Am concluzionat că propunerea dumneavoastră nu este nici credibilă și nici atractivă”.

Compania a enumerat mai mulți factori care au stat la baza refuzului, inclusiv incertitudinea finanțării și riscurile unei eventuale fuziuni.

„Am luat în considerare factori precum: perspectivele independente ale eBay, incertitudinea privind finanțarea propunerii dumneavoastră, impactul asupra creșterii și profitabilității pe termen lung, gradul de îndatorare, riscurile operaționale și structura de conducere a unei entități combinate, implicațiile asupra evaluării și aspectele legate de guvernanța GameStop și stimulentele executive”, se mai arată în comunicat.

eBay a subliniat că rămâne o companie puternică pe cont propriu.

„eBay este o afacere puternică și rezilientă, care a obținut rezultate semnificative în ultimii ani. Ne-am clarificat strategia, am îmbunătățit execuția, am consolidat experiența pieței noastre și am returnat constant capital acționarilor. Echipa noastră rămâne concentrată pe implementarea strategiei și pe dezvoltarea afacerii în interesul companiei, al acționarilor, angajaților și milioanelor de cumpărători și vânzători din întreaga lume”, se mai precizează în comunicat.

Directorul executiv al GameStop miza pe extinderea modelului de reducere a costurilor și integrarea rețelei de aproximativ 1.600 de magazine în strategia eBay, pentru a consolida competiția cu Amazon. De asemenea, el a indicat posibilitatea atragerii a până la 20 de miliarde de dolari în finanțare prin datorie, însă fără a convinge piața sau conducerea eBay.

