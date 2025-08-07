Forțele Aeriene Americane vor să cumpere două Cybertruck-uri Tesla / Vor să le folosească drept vechicule-țintă

Forțele Aeriene Americane intenționează să cumpere două Cybertrack-uri Tesla, informează TWZ, care precizează că acestea vor fi utilizate ca ținte pentru muniții de precizie, în timpul testării și al antrenamentelor.

Potrivit Serviciului, este nevoie de aceste vehicule pentru că există riscul ca, în perspectivă, să fie folosite de adversari necunoscuți.

Centrul de Testare vrea să achiziționeze 33 de vehicule-țintă, pe care să le livreze la White Sands Missile Range (WSMR) din statul Mexico, potrivit unor documente de achiziție publicate online. Cybertrucks sunt printre ele.

E nevoie specială pentru justificarea achiziționării acestor Cybertruck-uri

White Sands Missile Range din Statul Mexico sunt administrate de Armata Sua, dar Forțele Aeriene au o prezență importantă acolo.

Pentru celelalte vehicule vizate, sedanuri, camioane Bongo, pick-up-uri și SUV-uri, nu sunt impuse anumite mărci comerciale.

Scopul principal al acestor vehicule-țintă este să susțină programul SOCOM (Comandamentul pentru Operațiuni Speciale al SUA) denumit Stand Off Precision Guided Munitions (SOPGM) și antrenamente aferente.

Cybertruck-urile nu trebuie să fie funcționale, dar trebuie să poată fi trase pe roți de un alt vehicul.

Potrivit TWZ, cererea expresă pentru aceste Cybertruck-uri are nevoie de o justificare pentru achiziție dintr-o anumită sursă, iar o copie a acesteia trebuie inclusă în documentele pentru achiziție.

Cybertruck climbing a steep cliff. pic.twitter.com/ao9dCIW8NP — TESLA CARS ONLY⚡️ (@teslacarsonly) August 5, 2025

„Pe 13 februarie 2025, a fost realizată o cercetare de piață pentru a evalua concurența Tesla Cybertruck, analizând designul, materialele, rezistența la impact și tehnologiile inovatoare.

Studiul a arătat că designul agresiv, unghiular și futurist al Cybertruck-ului, împreună cu exoscheletul din oțel inoxidabil nefinisat, îl diferențiază clar de competitori, care folosesc de obicei caroserii din oțel sau aluminiu vopsite”, se explică în documentul de justificare.

„Niciun vehicul cu caracteristici comparabile cu cele ale Cybertruck-ului”

„În plus, arhitectura electrică de 48V oferă o putere și o eficiență superioare – o caracteristică pe care rivalii abia încep să o dezvolte.

Căutările extinse pe internet și contactele în industrie nu au identificat niciun vehicul cu caracteristici comparabile cu cele ale Cybertruck-ului.”

Și mai important, documentul adaugă:

„În teatrele de operațiuni, este probabil ca inamicul să înceapă să folosească vehicule de tip Tesla Cybertruck, deoarece s-a constatat că nu suferă daunele obișnuite în urma impactului major”.

„Testarea trebuie să reflecte situațiile reale.

Scopul antrenamentului este să pregătească unitățile pentru misiuni, simulând scenarii cât mai apropiate de realitate.”