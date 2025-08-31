Freelancerii câștigă teren reparând greșelile AI: Companiile nu pot renunța la oameni

Conform NBC News, „Boom-ul” generativ AI, care părea să ameninţe locurile de muncă din domenii precum scrisul, arta şi programarea, a deschis de fapt o nouă piaţă pentru freelanceri.

Designerii, scriitorii şi dezvoltatorii sunt acum căutaţi pentru a corecta erorile şi imperfecţiunile conţinutului creat de inteligenţa artificială.

Lisa Carstens, grafician independent din Spania, povesteşte că mare parte din munca ei constă în refacerea logo-urilor generate de AI: „Unele sunt doar zgâriate, dar altele trebuie desenate complet de la zero. Şi uneori durează mai mult decât dacă le-aş fi făcut eu de la început.”

Problema nu este izolată doar la design.

Scriitori precum Kiesha Richardson, din Georgia, spun că o parte consistentă din veniturile lor vine din rescrierea articolelor produse de AI.

„Textele nu sună deloc uman, sunt banale şi pline de clişee. Trebuie să refac tot, să fac documentare, dar clienţii nu înţeleg cât de multă muncă este”, a explicat ea.

Un raport MIT arată că, deşi AI a afectat mai ales joburile externalizate, 95% dintre proiectele-pilot în companii nu au generat rezultate concrete.

Date de la platformele de freelancing precum Upwork, Fiverr şi Freelancer confirmă tendinţa: cererea pentru servicii creative a crescut, în unele cazuri cu peste 250% în ultimele şase luni.