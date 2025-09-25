Google transformă centrele cripto în baze pentru inteligența artificială

Google investește într-un nou tip de centre de date, care pot fi folosite atât pentru inteligența artificială (AI), cât și pentru criptomonede. Gigantul american a obținut dreptul de a cumpăra 5,4% din compania Cipher Mining – un operator american de centre de date, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul mineritului de criptomonede, respectiv procesarea tranzacțiilor digitale și generarea de monede virtuale precum Bitcoin, folosind echipamente puternice de calcul.

Acordul face parte dintr-un parteneriat mai amplu cu Fluidstack, un startup britanic specializat în inteligență artificială, care caută infrastructură performantă pentru a susține aplicații AI la scară mare.

AI se extinde pe fundația cripto

Potrivit Bloomberg, Google va garanta împrumuturi în valoare de 1,4 miliarde de dolari, necesare dezvoltării infrastructurii, iar operatorul american a confirmat că va folosi această garanție ca să atragă fonduri pentru extinderea rețelei sale de centre de date. Startup-ul britanic a semnat deja un contract pe 10 ani cu Cipher, estimat la 3 miliarde de dolari.

AI are nevoie de uriașe resurse de procesare, iar centrele de date construite pentru minerit de criptomonede sunt deja dotate cu infrastructura necesară: energie electrică masivă, sisteme de răcire, servere performante, spații optimizate pentru consum intensiv.

„Companiile care ofereau infrastructură pentru mineritul de criptomonede dispun deja de mare parte din această infrastructură și au devenit ținte pentru astfel de investiții”, explică analiștii.

Astefl că, în loc să construiască totul de la zero, Google preferă să colaboreze cu companii care au deja aceste facilități și să le transforme în hub-uri pentru inteligență artificială. Este o strategie rapidă, scalabilă și mai puțin costisitoare.

Google caută infrastructură deja pregătită

Cipher este cunoscută pentru că a folosit până acum aceste centre pentru minerit de criptomonede. Infrastructura existentă se potrivește perfect și pentru sistemele de inteligență artificială, care au cerințe similare de energie și putere de procesare.

Este a doua colaborare Google – Fluidstack în numai două luni, semn că cererea pentru centrele de date AI este în plină explozie. De obicei, Google investește în propriile centre, dar acum se orientează și către firme mai mici, precum Fluidstack, pentru a-și suplimenta capacitatea.

Un exemplu similar este parteneriatul Google cu TeraWulf, alt operator de centre de date pentru criptomonede, unde compania a obținut opțiunea de a cumpăra până la 14% din acțiuni. Și acolo, Google a garantat un contract semnat de același startup britanic.

Acțiunile Cipher au crescut cu până la 24% joi dimineață, înainte de deschiderea burselor din New York. Compania are o evoluție spectaculoasă: valoarea sa s-a triplat de la începutul anului.

Deși este un startup tânăr, Fluidstack a anunțat că va participa la construcția unui supercomputer de 10 miliarde de euro în Franța. Sprijinul unor giganți ca Google îi oferă o credibilitate uriașă.