Jeff Bezos susține că avansul AI va avea efectul opus celui de care se tem oamenii

Jeff Bezos a afirmat miercuri, în cadrul unei conferințe tehnologice care are loc la Paris, că îmbunătățirea continuă a inteligenței artificiale nu va duce, în timp, la înlocuirea oamenilor în sarcinile de lucru, ci va avea întocmai efectul opus.

El a prezentat o viziune optimistă asupra modului în care AI-ul va ajuta omenirea.

„Știu că există o mare îngrijorare în rândul multor oameni, inclusiv al multor persoane inteligente, că AI va face ca oamenii să devină inutili și așa mai departe. Nu sunt deloc de acord cu acest punct de vedere. Și cred, de fapt, că AI-ul va crea un deficit de forță de muncă”, a spus Bezos în cadrul evenimentului, potrivit Reuters.

El a continuat susținând că sunt „nenumărate” lucruri de făcut de către oameni și că aceștia sunt limitați de unele bariere pe care întocmai inteligența artificială le-ar reduce.

Americanii se tem că și-ar putea pierde locurile de muncă pe fondul perfecționării AI

Jumătate dintre americani consideră că ascensiunea inteligenței artificiale i-ar putea lăsa pe mulți oameni apropiați fără un loc de muncă, potrivit unui sondaj Ipsos/Reuters publicat luna aceasta.

Pe de altă parte, boom-ul inteligenței artificiale a generat sute de locuri de muncă și au apărut și noi profesii. Publicația ucraineană Mezha.ua a alcătuit o listă cu 14 astfel de profesii.

O profesie în ascensiuneeste cea de vibecoder. Acesta este un programator de tip nou, care folosește asistenți AI precum GitHub Copilot, Claude sau Cursor. Nu scrie cod linie cu linie. Stabilește arhitectura și direcția generală, iar scrierea de rutină este delegată rețelelor neuronale.

O altă profesie nou creată este cea de inginer de prompturi, cel care știe să „comunice” cu inteligența artificială în propria ei limbă. Știe exact ce comenzi, variabile și contexte trebuie transmise modelului pentru un rezultat controlat și previzibil. Profesia nu cere neapărat abilități tehnice avansate. Creativitatea, logica și simțul filologic sunt mai valoroase.