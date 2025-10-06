Luna lui Saturn arată semne majore de viață extraterestră

Potrivit unui nou studiu publicat în revista Nature Astronomy, cercetătorii au analizat date colectate de sonda Cassini, misiune comună a NASA și Agenției Spațiale Europene (ESA), care a vizitat această mică lună între anii 2005 și 2015. Ei au găsit dovezi că oceanul subteran suspectat de sub suprafața lui Enceladus găzduiește reacții chimice complexe – reacții similare cu cele asociate vieții pe Pământ.

Cercetarea se bazează pe descoperiri anterioare care arătau că jeturi de apă țâșnesc din oceanul subteran al lui Enceladus, aruncând particule de gheață în spațiu, dintre care unele se întorc pe suprafața lunii, notează futurism.com.

„Cassini detecta în mod constant mostre provenite de la Enceladus în timp ce zbura prin inelul E al lui Saturn”, a explicat autorul principal, Nozair Khawaja, cercetător la Universitatea Liberă din Berlin. „Am descoperit deja multe molecule organice în aceste granule de gheață, inclusiv precursori ai aminoacizilor.”

Echipa a analizat în special date din 2008, colectate de instrumentul Cosmic Dust Analyzer de la bordul sondei Cassini.

„Granulele de gheață conțin nu doar apă înghețată, ci și alte molecule, inclusiv organice”, a explicat Nozair. Deoarece aceste particule călătoreau cu o viteză foarte mare — aproximativ 18 kilometri pe secundă — în momentul impactului cu instrumentul, ele nu s-au „aglomerat”, oferind cercetătorilor șansa de a detecta semnale ascunse anterior.

S-a constatat că moleculele organice provin din oceanul lui Enceladus și includ compuși care nu mai fuseseră observați până acum, cum ar fi compuși care conțin azot și oxigen, eteri și esteri.

Aceste molecule organice sunt implicate în reacții chimice similare celor care, pe Pământ, se crede că au dus în cele din urmă la formarea vieții, ceea ce face ca descoperirea să fie deosebit de interesantă.

„Există multe căi posibile prin care moleculele organice descoperite în datele Cassini pot duce la compuși cu relevanță biologică, ceea ce crește probabilitatea ca această lună să fie locuibilă”, a declarat Nozair.

Totuși, suntem încă departe de a confirma existența vieții pe Enceladus – acest lucru ar necesita o misiune dedicată care să ajungă pe suprafața lunii.

„Există multe alte informații în datele pe care le analizăm în prezent, așa că așteptăm cu nerăbdare să aflăm mai multe în viitorul apropiat”, a spus Nozair.

În mod promițător, ESA ia în considerare trimiterea unei nave spațiale spre Enceladus, întrucât „bifează toate criteriile pentru a fi un mediu locuibil”.

„Chiar și dacă nu vom găsi viață pe Enceladus, ar fi o descoperire uriașă, pentru că ar ridica întrebări serioase despre motivul pentru care viața nu este prezentă într-un mediu care are toate condițiile necesare”, a concluzionat Nozair.