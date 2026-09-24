Mark Zuckerberg prezintă noua miză a companiei Meta: ochelari cu inteligență artificială fără camere video

În cadrul Meta Connect 2026, compania a prezentat integrarea agentului AI Muse în ochelari, o pereche de Ray-Ban Meta Audio fără camere video, noi funcții de control prin privire și mâini și o tehnologie destinată persoanelor cu probleme de auz. Zuckerberg a sugerat că Meta își mută tot mai mult centrul de greutate către dispozitive care pot înțelege permanent ceea ce se întâmplă în jurul utilizatorului și îi pot oferi ajutor în timp real.

Unul dintre conceptele centrale ale prezentării a fost „superinteligența personală”, viziunea Meta asupra unei inteligențe artificiale care funcționează permanent alături de utilizator.

Agentul Muse, prezentat de Meta la începutul lunii septembrie, poate îndeplini sarcini în numele utilizatorului, de la trimiterea unor e-mailuri și rezervarea unor călătorii până la organizarea unor activități sau efectuarea unor cumpărături. Compania spune că Muse este conceput pentru a acționa, nu doar pentru a răspunde la întrebări.

La evenimentul organizat la sediul Meta din Menlo Park, California, SUA, Zuckerberg a demonstrat versiunea vocală a lui Muse integrată în ochelari. Utilizatorii îi pot personaliza vocea, accentul și viteza de vorbire și îi pot schimba numele, transformând interacțiunea cu AI-ul într-o experiență mai personală.

Ochelari fără camere video, de la 349 de dolari

Una dintre cele mai interesante lansări a fost Ray-Ban Meta Audio, prima pereche de ochelari Meta fără camere.

Potrivit companiei, modelul are o autonomie de până la 12 ore, va costa de la 349 de dolari, iar primele livrări sunt programate pentru 3 octombrie.

Renunțarea la camere este relevantă și din perspectiva confidențialității. Ochelarii inteligenți anteriori puteau filma și fotografia lumea din jur, ceea ce a alimentat dezbateri privind înregistrarea persoanelor fără consimțământ. Noua variantă păstrează funcțiile audio și integrarea AI, dar elimină componenta video.

Meta a prezentat în paralel și Ray-Ban Meta Gen 3, care primește un design mai subțire și funcții audio îmbunătățite, inclusiv suport pentru Dolby Atmos la înregistrarea sunetului.

Tastatură invizibilă

Meta a demonstrat și o tastatură virtuală care poate fi folosită prin urmărirea mâinilor și a privirii, fără un controler separat.

Zuckerberg a afirmat că unii directori ai Meta au ajuns să tasteze cu mai mult de 100 de cuvinte pe minut folosind sistemul.

Ochelarii prezentați de Meta cântăresc aproximativ 100 de grame, potrivit demonstrației, iar compania susține că sunt rezultatul a mai mult de un deceniu de dezvoltare.

O funcție pentru persoanele cu pierdere a auzului

Meta a prezentat și o funcție destinată persoanelor cu pierdere ușoară sau moderată a auzului.

Tehnologia a primit autorizare din partea autorităților și poate fi utilizată fără prescripție. Funcția va costa 149 de dolari în cazul achiziției unice sau va fi inclusă în anumite planuri de abonament Meta One.

Sistemul este conceput să îmbunătățească auzul în anumite situații și să facă vocile mai ușor de urmărit în medii zgomotoase.

Muse intră și în zona cumpărăturilor

Meta extinde Muse și către comerțul online. Compania a anunțat integrarea unor servicii și parteneriate care permit agentului să ajute la cumpărături.

Meta spune că utilizatorul rămâne în controlul acțiunilor sensibile și că Muse solicită permisiune înaintea unor operațiuni precum trimiterea unui e-mail sau efectuarea unei plăți.

De la metavers la AI

Prezentarea lui Zuckerberg a marcat și o schimbare de accent în strategia Meta. CEO-ul companiei a spus că Meta a redus la un moment dat atenția acordată metaversului în lipsa unei descoperiri tehnologice majore, dar consideră că noile dispozitive AI reprezintă un astfel de moment.

Miza este ca utilizatorul să nu mai fie nevoit să scoată telefonul pentru fiecare întrebare, comandă sau informație. Ochelarii ar urma să devină punctul de acces permanent către AI.

Prin combinarea cu Muse, Meta încearcă astfel să transforme ochelarii într-o nouă categorie de dispozitiv personal.