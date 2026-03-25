Mark Zuckerberg va lucra pentru Casa Albă

Președintele Donald Trump va numi lideri importanți din domeniul tehnologiei într-un consiliu tehnologic al Casei Albe, potrivit The Wall Street Journal. CEO-ul Meta Platforms, Mark Zuckerberg, președintele executiv al Oracle, Larry Ellison, și CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, se numără printre vedetele de pe lista liderului american. Ei îl vor sfătui pe Trump în probleme legate de inteligența artificială, criptomonede și politica de inovare.

În total, 13 experți vor fi incluși în noul consiliu, dar numărul lor ar putea crește până la 24, așa cum a anunțat miercuri Casa Albă.

Trump a făcut o prioritate din asigurarea poziției de lider a SUA în domeniul inteligenței artificiale ca urmare a competiției cu China. El a cerut agențiilor federale să pregătească un plan de acțiune privind inteligența artificială, menit să reducă barierele de reglementare și să accelereze inovația din sectorul privat.