Nu este SF. Americanii încearcă să rezolve criza asistentelor medicale cu ajutorul roboților

Primul robot conceput pentru a recolta sânge în spitale și clinici a primit aprobarea oficială în SUA, potrivit ANSA. Americanii încercă astfel să rezolve criza asistentelor medicale. Sistemul, numit Aletta, își propune să schimbe modul în care milioane de pacienți abordează unul dintre cele mai comune teste medicale.

Tehnologia din spatele dispozitivului combină lumina infraroșie cu ultrasunetele pentru a localiza cu precizie vena unui pacient, chiar și atunci când este dificil de văzut cu ochiul liber. Odată ce este găsit locul potrivit, mașina face totul automat: strânge garoul, introduce acul, colectează proba, aplică un bandaj și elimină deșeurile.

Americanii au aflat că roboții cel puțin la fel de eficienți ca oamenii

În spatele acestei inovații se află o problemă concretă comună multor unități medicale: lipsa personalului specializat pentru prelevarea de sânge, care adesea prelungește timpii de așteptare pentru cetățeni.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) și-a dat aprobarea după ce a analizat datele clinice care demonstrează că robotul poate efectua recoltări de sânge cel puțin la fel de eficient ca un operator uman.

În ciuda nivelului ridicat de automatizare, robotul nu funcționează singur. O asistentă medicală trebuie să inițieze procedura și să supravegheze lucrarea. Totuși, tehnologia permite unei singure persoane să opereze până la trei aparate simultan, accelerând serviciul. Autoritățile nu au anunțat când va fi disponibil noul sistem în cabinetele medicilor.