OpenAI învinge Grok în turneul de şah AI

Companiile de tehnologie au folosit de-a lungul timpului şahul pentru a evalua progresul şi abilităţile unui computer, maşinile moderne de şah fiind practic imbatabile chiar şi împotriva celor mai buni jucători umani.

Însă această competiţie nu a implicat computere concepute pentru şah, ci s-a desfăşurat între programe AI concepute pentru utilizarea de zi cu zi.

Modelul o3 al OpenAI a ieşit neînvins din turneu şi a învins modelul Grok 4 al xAI în finală, alimentând rivalitatea continuă dintre cele două firme.

Modelul Gemini al Google a ocupat locul al treilea în turneu, după ce a învins un alt model OpenAI.

Turneul de şah AI a avut loc pe platforma Kaggle, deţinută de Google, care permite oamenilor de ştiinţă specializaţi în date să-şi evalueze sistemele prin competiţii.