OpenAI lansează cel mai avansat model de inteligență artificială de până acum, GPT-5

Modelul este prezentat ca fiind „cel mai inteligent, cel mai rapid și cel mai util” produs dezvoltat până acum de compania americană, conform unui comunicat preluat de AFP.

GPT-5, cel mai avansat model de inteligență artificială, promite o interacțiune umană superioară

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a declarat că GPT-5 oferă o experiență conversațională echivalentă cu „a vorbi cu un expert de nivel doctoral”. El a comparat GPT-3 cu un elev de liceu, GPT-4 cu un student, iar GPT-5 cu un profesionist cu competențe cognitive avansate.

Mai sigur și mai personalizabil

Noul model GPT-5 nu doar că este capabil să genereze aplicații software la cerere, dar este și mai sigur decât versiunile anterioare. Potrivit OpenAI, modelul „halucinează” mai puțin, recunoaște mai ușor când nu cunoaște un răspuns și poate distinge între cererile legitime și cele cu potențial infracțional.

Alex Beutel, responsabil cu siguranța produselor, a subliniat că GPT-5 a fost „antrenat să fie sincer” și să nu mintă utilizatorii. Astfel, dacă identifică o întrebare riscantă, răspunde doar cu informații generale, fără a oferi detalii care ar putea cauza prejudicii.

Un pas spre inteligența generală

Deși modelul este extrem de performant, Altman a recunoscut că GPT-5 nu este încă o inteligență artificială generală, deoarece nu are capacitatea de a învăța continuu din experiență. Totuși, cu aproape 700 de milioane de utilizatori săptămânali, ChatGPT își păstrează poziția de lider în cursa pentru dezvoltarea asistenților digitali performanți.

Modelul GPT-5 poate fi personalizat în tonul conversației (concise, prietenos, sarcastic) și se poate conecta acum la platforme precum Gmail, devenind astfel un asistent AI din ce în ce mai integrat în viața cotidiană.