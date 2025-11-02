Părintele inteligenței artificiale s-a răzgândit în privința temerilor legate de IA: „Cred că există speranță că putem conviețui”

În trecut, Hinton a vorbit deschis despre temerile sale legate de direcția și ritmul rapid de dezvoltare al inteligenței artificiale, din cauza lipsei de control pe care companiile și indivizii o au asupra acestei tehnologii, scrie The Economist.

Încă din 2018, el sublinia: „Nu cred că ar trebui să extindem această tehnologie până când nu înțelegem dacă o putem controla.” Deși crede că IA nu este încă la fel de inteligentă ca oamenii, avertiza că „în curând va fi.”

În ultimii ani, Hinton a susținut că, pe măsură ce IA devine conștientă, oamenii vor ajunge să fie a doua cea mai inteligentă specie de pe planetă, fiind imposibil să concureze cu un sistem care are acces la miliarde de date și informații.

Aici se află și pericolul, explică el: dacă mașinile vor ajunge să își scrie și să își execute propriul cod, IA va deveni incontrolabilă. „Vor ști să manipuleze oamenii. Vor învăța din toate romanele lui Machiavelli, din politică și din arta manipulării umane”, spunea Hinton acum câteva luni. „Din acel moment, nu vom mai putea face nimic ca să le oprim.”

Totuși, într-una dintre cele mai recente apariții publice, în cadrul evenimentului Next Question, Hinton a declarat că a găsit o posibilă soluție pentru a evita această catastrofă.

„Cred că există o modalitate prin care putem coexista cu entități mai inteligente și mai puternice decât noi, pentru că noi le construim și le facem foarte inteligente. Trebuie să regândim complet problema coexistenței. Să ne gândim că trebuie să le proiectăm astfel încât să fie ca niște mame – care își doresc ce e mai bun pentru noi” a afirmat el.

Dragoste maternă ca mijloc de protecție

Potrivit expertului, soluția se bazează pe instinctul protector al mamelor.

„Majoritatea mamelor ar spune că nu (nu s-ar întoarce împotriva oamenilor), pentru că ar realiza că, dacă ar face-o, copilul lor ar muri – iar ele nu vor ca bebelușul lor să moară. Așa că văd în asta o rază de speranță pe care nu o avusesem până de curând.”

Ideea ar fi, practic, să „convingem” mașinile că trebuie să ne protejeze și să aibă grijă de noi – deși, spune Hinton, „a convinge” nu ar fi termenul potrivit, pentru că tot ceea ce construim în domeniul inteligenței artificiale este, în esență, pentru binele omului, inclusiv pentru siguranța noastră.