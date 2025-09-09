Pericolele ascunse ale like-urilor. Studiu alarmant despre siguranţa tinerilor online

Sondajul Young Life and Times din 2025 a identificat ca principale probleme postarea de materiale jignitoare, indecente sau obscene, distribuirea fără consimţământ a conţinutului şi hărţuirea online.

Cel puţin unul din cinci tineri a fost victima acestor comportamente.

Cercetarea arată că riscul este mai mare pentru femeile tinere, persoanele atrase de acelaşi sex, cele cu dizabilităţi sau boli cronice şi tinerii din medii socio-economice defavorizate.

Un aspect surprinzător: în timp ce un sfert dintre tineri au identificat autorul ca fiind un străin, peste două treimi au raportat că persoana era cunoscută în viaţa reală. Aceştia includeau prieteni sau colegi (29%), alţi tineri (17%) sau foşti parteneri (15%).

Studiul relevă şi dependenţa de reţelele sociale: peste trei sferturi dintre respondenţi petrec zilnic cel puţin trei ore online, iar trei din zece dedică şase ore sau mai mult. Femeile tind să petreacă mai mult timp decât bărbaţii pe aceste platforme.

Cercetătorii au descoperit o legătură între timpul petrecut zilnic pe reţelele sociale şi sănătatea mentală precară.

„Companiile de social media trebuie să ia în considerare modul în care caracteristicile aplicaţiilor lor pot facilita comportamente ilegale şi dăunătoare”, spune profesorul Michelle Butler de la Queen’s University Belfast, care a condus studiul.

Ministrul sănătăţii, Mike Nesbitt, a declarat că este „profund angajat să se asigure că copiii şi tinerii noştri sunt în siguranţă în lumea digitală”, subliniind că „siguranţa online nu este responsabilitatea unui singur grup”.

Ministrul Justiţiei, Naomi Long, a subliniat că „furnizorii de servicii online trebuie să se asigure că mecanismele lor de raportare sunt transparente şi uşor accesibile”.

Studiul recomandă o mai mare sensibilizare în şcoli şi acasă, cercetări suplimentare şi monitorizarea algoritmilor generaţi de inteligenţa artificială.

Cercetarea a fost făcută pe 2.129 de tineri şi vine după intrarea în vigoare a Legii privind siguranţa online din Marea Britanie, care impune furnizorilor de servicii să protejeze utilizatorii, în special copiii, împotriva conţinutului dăunător.