Primul smartphone din lume a apărut în 1994: cântărea jumătate de kilogram și avea ecran tactil, dar a fost un eșec

Prototipul a apărut în 1992, iar lansarea comercială a avut loc în 1994. Cunoscut și sub numele de Simon Personal Communicator, dispozitivul putea face mult mai mult decât să efectueze apeluri și să trimită SMS-uri, scrie El Economista.

IBM Simon era capabil să trimită e-mailuri și faxuri, funcții pe care până atunci doar computerele le puteau îndeplini. Avea un ecran tactil monocromatic de 4,5 inci cu care utilizatorul interacționa folosind un stilou optic.

Ceea ce astăzi pare normal, pe vremea aceea era de domeniul science fiction.

Jumătate de kilogram în buzunar

Combinarea funcționalității cu confortul nu era simplă pe vremea aceea. Un aspect remarcabil al modelului era greutatea: 500 de grame, comparativ cu iPhone 17 Pro care cântărește doar 207 grame.

Pentru standardele actuale, un telefon de jumătate de kilogram pare de neimaginat. Dar în 1994, era prețul tehnologiei de vârf.

Eșec comercial: 50.000 de unități și retragere în 1995

În ciuda faptului că era un dispozitiv futurist, IBM Simon a suferit pentru că era „prea futurist”. S-au vândut doar 50.000 de exemplare.

Prețul de 1.500 de dolari nu a contribuit la succesul său. Spre comparație, suma echivala cu puterea de cumpărare a peste 3.000 de dolari actuali.

Disponibilitatea limitată doar în Statele Unite a redus și mai mult piața potențială. În cele din urmă, în 1995, dispozitivul a fost retras de pe piață după doar un an.

Distincția dintre telefon mobil și smartphone

Telefoanele mobile considerate clasice, cum ar fi Nokia 3310, nu au nici măcar 30 de ani. Distincția dintre un telefon mobil și un smartphone constă în capacitatea celui din urmă de a se conecta la internet.

Din acest motiv, mulți consideră că smartphone-urile nu au apărut pe piață decât după anul 2000. Dar IBM Simon demonstrează că tehnologia exista deja în 1994 – lumea doar nu era pregătită pentru ea.

O lume fără telefoane mobile pare astăzi imposibilă și aproape de neînțeles, având în vedere că atât de multe activități depind de aceste dispozitive. Dar realitatea este că telefoanele mobile sunt încă un produs relativ nou în istoria umanității.