Proces împotriva Figure AI: „Roboții companiei ar putea fractura craniul unui om”

Figure AI, startup-ul american care dezvoltă roboți umanoizi, a fost dată în judecată de un fost inginer. Acesta susține că firma l-a concediat ilegal după ce a raportat riscuri serioase de siguranță legate de tehnologia lor, notează CNBC.

Potrivit plângerii depuse vineri, Robert Gruendel a avertizat conducerea că unele modele de roboți pot exercita o forță foarte mare. El susține că, fără măsuri suplimentare de protecție, robotul ar putea „să fractureze craniul unui om”.

Siguranța, lăsată în plan secund

Gruendel spune că a fost dat afară în septembrie, la numai câteva zile după ce a transmis „cele mai directe și bine documentate plângeri privind siguranța”. Inginerul susține că a semnalat de mai multe ori faptul că mișcările și forța mecanismelor robotice pot deveni periculoase în interacțiunea cu oamenii.

Fostul angajat încearcă să demonstreze că demiterea sa a fost consecința directă a încercării de a preveni un potențial risc pentru utilizatori și angajați. El acuză compania că a pus dezvoltarea rapidă a produsului înaintea siguranței.

Cere proces cu juriu

Robert Gruendel cere despăgubiri economice, compensatorii și punitive. De asemenea, el solicită un proces cu juriu. În cadrul companiei, el a condus centrul de siguranță pentru roboți humanoizi. Aici a fost responsabil pentru dezvoltarea și testarea sistemelor de siguranță și conformitate robotică.

Roboți pentru industrie și… acasă

Figure AI dezvoltă roboți umanoizi controlați de inteligență artificială, capabili să execute sarcini fizice complexe, de la manipularea obiectelor până la activități industriale. Printre prototipurile deja prezentate se numără Figure 01, Figure 02 și Figure 03. Unul dintre modele a fost testat chiar într-o uzină BMW.

Dacă tehnologia va ajunge la un nivel avansat, compania speră ca roboții să poată lucra atât în fabrici, cât și în gospodării. Aceștia ar accelera automatizarea și ar schimba modul în care oamenii interacționează cu mașinile.