Prima pagină » Tehnologie » Rețeaua X a căzut. Mii de utilizatori, afectați în lume

Rețeaua X a căzut. Mii de utilizatori, afectați în lume

Rețeaua X, cunoscută anterior ca Twitter, a căzut miercuri după-amiază la nivel global, cu zeci de mii de utilizatori raportând probleme de acces. Aplicația și site-ul nu se încarcă normal, iar compania lui Elon Musk nu a oferit nicio explicație oficială.
Rețeaua X a căzut. Mii de utilizatori, afectați în lume
Foto: Freepik
Andreea Tobias
18 mart. 2026, 18:05, Știrile zilei

Problemele au apărut în jurul orei 15:30 și s-au extins rapid. Utilizatorii nu pot accesa știrile, nu se pot autentifica și nu pot publica – nici de pe aplicație, nici din browser.

Platforma de monitorizare Downdetector a înregistrat un vârf de aproape 45.000 de rapoarte de probleme. Defecțiunea afectează utilizatori din SUA, Europa și Asia, cu concentrări în marile orașe americane.

X nu a emis nicio declarație publică până în acest moment. Nu există informații despre un atac cibernetic sau o defecțiune tehnică specifică.

Organizația NetBlocks, care monitorizează „sănătatea platformelor”, a precizat că problema nu este cauzată de restricții la nivel de țară sau filtrare de conținut. Este o întrerupere globală a platformei în sine.

Nu este prima dată

Aceasta este a treia întrerupere majoră a platformei X în ultimele luni. O cădere similară a avut loc pe 16 februarie, iar alta pe 16 ianuarie 2026. În cazul celei din ianuarie, site-ul și aplicația nu s-au încărcat deloc, utilizatorii văzând un ecran gol.

