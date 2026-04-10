Prima pagină » Știrile zilei » Apeluri căzute la DIGI în Spania. Ce a provocat haosul pentru mii de utilizatori

Apeluri căzute la DIGI în Spania. Ce a provocat haosul pentru mii de utilizatori

O pană de serviciu DIGI a lăsat mii de utilizatori din Spania în imposibilitatea de a-și folosi telefoanele mobile în mod normal din cauza apelurilor telefonice blocate.
sursa foto: pixabay
Mădălina Dinu
10 apr. 2026, 13:43, Știri externe

Site-ul Downdetector, care detectează probleme și întreruperi în timp real, a arătat o creștere a problemelor raportate de utilizatorii acestui operator începând cu ora 10:00, miercuri dimineața. Utilizatorii au raportat că nu pot efectua sau primi apeluri, iar unii chiar au pierdut acoperirea, deși inițial părea că este o problemă care afectează doar câțiva clienți.

Conform informațiilor furnizate Europa Press de către companie, problema a fost „complet rezolvată”.

„Confirmăm că toate serviciile noastre funcționează normal”, au explicat surse din cadrul companiei de telecomunicații din România, după ce platforma de monitorizare Downdetector, printre altele, a raportat că utilizatorii operatorului întâmpinau erori la efectuarea și primirea apelurilor.

Mai mult, compania DIGI a declarat că și-a activat protocoalele de la bun început și a lucrat cu prioritate pentru a restabili serviciul, „care funcționează acum normal”, deși unii utilizatori continuă să raporteze probleme.

Recomandarea video