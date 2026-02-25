Samsung a lansat noua serie S26. Iată prețurile pentru noile smartphone-uri și ce aduc nou

Lansarea vine într-un an pe care analiștii îl descriu ca fiind mai degrabă de actualizări incrementale, în timp ce presiunile din lanțul de aprovizionare, în special la memorie, continuă să împingă prețurile în sus pe piața globală a electronicelor de consum.

Prețuri pentru seria S26 în România

Prețurile de pornire la precomandă anunțate pentru România sunt:

Galaxy S26 (6,3”): de la 5.099 lei

Galaxy S26+ (6,7”): de la 6.399 lei 256GB / 12GB: 6.399 lei 512GB / 12GB: 6.399 lei (același preț până pe 10.03.2026)

Galaxy S26 Ultra (6,9”): de la 7.399 lei 256GB / 12GB: 7.399 lei 512GB / 12GB: 7.399 lei (același preț până pe 10.03.2026) 1TB / 16GB: 8.949 lei



Telefoanele intră la precomandă din 25 februarie, iar lansarea comercială este programată pentru 11 martie, conform informațiilor prezentate în cadrul evenimentului Galaxy Unpacked.

Accent pe AI

Samsung descrie S26 drept a treia generație de „AI phone” după seria S24, susținând că noile modele au procesoare mai rapide și funcții AI pentru sarcini precum editare foto și scanare de documente. În timpul prezentării au fost menționate mai multe integrări AI, inclusiv Galaxy AI, Bixby, Gemini (Google) și Perplexity (integrată în browserul Samsung), o abordare pe care unii observatori au considerat-o greu de reconciliat cu promisiunea de „AI simplu și fără efort”.

Samsung face pași „pozitivi” în a face AI-ul mai ușor de folosit, dar utilizatorii ar putea încă să se întrebe „câtă valoare reală oferă” în acest moment.

„Privacy Display”, elementul-vedetă al modelului Ultra

Wood a numit Privacy Display „funcția care iese cel mai mult în evidență” la S26 Ultra. Samsung spune că este o premieră mondială: tehnologia controlează modul în care pixelii dispersează lumina, astfel încât ecranul să fie mult mai greu de citit din unghiuri laterale. În plus, funcția poate fi activată selectiv, pe aplicații, inclusiv pentru notificări.

Schimbări de hardware: ecrane, baterie, camere

Galaxy S26 crește ușor în dimensiune, de la 6,2 la 6,3 inci, iar bateria urcă de la 4.000 mAh la 4.300 mAh.

S26+ păstrează ecranul mare de 6,7 inci, cu rezoluție QHD.

Toate modelele folosesc Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

Samsung a indicat pentru Ultra îmbunătățiri de răcire, promisiuni de autonomie (inclusiv până la 31 de ore de redare video) și încărcare mai rapidă (până la 75% în 30 de minute, potrivit prezentării).

La camere, compania a mizat pe rafinări: la Ultra sunt menționate optimizări pentru „Nightography” (video în lumină scăzută), stabilizare și suport pentru codec APV.

Culori și materiale reciclate

Samsung a anunțat că noile smatphone-uri vor veni în șanse culori disponibile.Șase opțiuni de culoare sunt disponibile pentru toate cele trei modele:

Violet cobalt (Cobalt Violet)

Albastru cer (Sky Blue)

Negru (Black)

Alb (White)

Auriu roz (Pink Gold) – exclusiv Samsung.com

Argintiu „Silver Shadow” (Silver Shadow) – exclusiv Samsung.com

.Compania a vorbit și despre creșterea utilizării materialelor reciclate în seria S26.

Presiunea penuriei de memorie

Ben Wood, chief analyst la CSS Insight, a declarat pentru CNBC că deficitul de cipuri de memorie „nu este o problemă pe termen scurt” și că se așteaptă să persiste „până bine în 2027”, deoarece investițiile în AI redirecționează oferta dinspre smartphone-uri și alte electronice de larg consum.

Wood a mai spus că prețurile memoriei pentru segmente precum smartphone-urile „s-au dublat” în ultimele două trimestre. Într-o declarație pentru CNBC, un purtător de cuvânt Samsung a afirmat că firma se consideră „relativ bine poziționată pe partea de aprovizionare” prin parteneriate strategice și că va încerca să limiteze impactul printr-un răspuns flexibil la schimbările din piață.

La rândul său, Paolo Pescatore, analist TMT la PP Foresight, a arătat că producătorii caută să reducă riscul prin diversificarea furnizorilor, iar penuria de memorie a devenit o „constrângere strategică” pentru foaia de parcurs AI. „Dacă prețurile memoriei rămân ridicate, Samsung se confruntă cu o dilemă familiară: să-și protejeze marjele sau volumele”, a spus el.

Căști noi: Galaxy Buds 4 și Buds 4 Pro

Samsung a anunțat și noile căști true wireless:

Galaxy Buds 4: 179 dolari, culori negru/alb

Galaxy Buds 4 Pro: 249 dolari, culori negru/alb/roz-auriu

Ambele ar urma să fie disponibile din 11 martie. Producătorul promite îmbunătățiri la bass, suport hi-res (inclusiv 24-bit audio pe dispozitive compatibile), moduri de anulare a zgomotului și funcții suplimentare pe versiunea Pro, inclusiv controale prin gesturi ale capului pentru apeluri.

Lansarea vine într-un an pe care analiștii îl descriu ca fiind mai degrabă de actualizări incrementale, în timp ce presiunile din lanțul de aprovizionare – în special la memorie – continuă să împingă prețurile în sus pe piața globală a electronicelor de consum.