Spotify mărește prețurile pentru abonamente

Alex Norström, copreședinte și director comercial al Spotify, a declarat pentru Financial Times că creșterile de prețuri sunt „parte din arsenalul nostru actual”, după mulți ani în care acestea au rămas neschimbate. Cu toate acestea, el a adăugat că creșterile vor fi însoțite de noi servicii și funcții pe care platforma de streaming le are în plan.

Spotify a început să crească prețurile abia acum doi ani. Măsura a fost salutată de investitorii dornici ca compania să se concentreze pe profitabilitate după ani de creștere a numărului de abonați. Creșterile de prețuri și reducerea costurilor au dus la primul profit anual în 2024.

La începutul acestei luni, compania a anunțat că prețurile lunare pentru abonamentele premium vor crește pe unele piețe începând din septembrie. Vestea a determinat o creștere de aproape 10% a acțiunilor sale.

„Creșterile și ajustările de prețuri fac parte din setul nostru de instrumente de afaceri și le vom aplica atunci când este logic să o facem”, a spus Norström.

El a adăugat că Spotify va „continua să adauge valoare” pentru clienți, în paralel cu creșterile de prețuri, și că „în esență, vrem ca consumatorul să câștige”.

Oamenii au continuat să se aboneze la serviciu în ciuda creșterilor, a spus Norström, menționând că acesta „câștigă mai multă cotă de piață”.

Doar „puțin peste 3% din populația mondială ne plătește în mod recurent… Cred că există încă foarte mult potențial” pentru a crește numărul de abonați, a remarcat Norström.

Creșterile de prețuri și noi nivele de abonament vor fi implementate treptat pe piețe. Nu este înca clar ce valoare va avea creșterea de preț în UE și în România.