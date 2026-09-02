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WhatsApp schimbă modul în care găsești mesajele importante. Apare filtrul „To You”

WhatsApp pregătește un nou filtru care va aduna într-un singur loc mențiunile și răspunsurile adresate direct utilizatorului.
WhatsApp schimbă modul în care găsești mesajele importante. Apare filtrul „To You”
Sursa foto: Mediafax Foto/ DPA/Hepta
Andreea Tobias
02 sept. 2026, 15:21, Știrile zilei
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Funcția se numește „To You” și a fost identificată în versiunea beta WhatsApp pentru Android 2.26.34.4. Deocamdată, aceasta nu este activă nici pentru utilizatorii care testează versiuni experimentale ale aplicației, conform TecnoAndroid.

Filtrul va afișa conversațiile în care cineva te-a menționat folosind simbolul @ sau a răspuns direct la unul dintre mesajele tale.

„To You” nu va separa conversațiile după tip. În aceeași listă vor apărea grupurile și comunitățile în care cineva te-a menționat sau ți-a răspuns.

Funcția ar putea fi utilă mai ales în grupurile foarte active. Un mesaj important poate dispărea rapid printre sute de fotografii, mesaje vocale și alte răspunsuri.

În loc să cauți manual prin conversație, vei putea verifica direct mesajele care te privesc.

WhatsApp lucrează în paralel și la alte modificări pentru mențiuni. Printre acestea se află posibilitatea de a menționa toți participanții unui grup dintr-o singură acțiune.

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