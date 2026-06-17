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WhatsApp va bloca accesul pe unele iPhone-uri. Actualizarea care devine obligatorie

Începând cu 30 noiembrie 2026, WhatsApp va funcționa doar pe iPhone-urile care rulează iOS 15.5 sau o versiune mai nouă. Utilizatorii care au dispozitive cu sisteme de operare mai vechi vor trebui să își actualizeze telefonul pentru a continua să folosească aplicația de mesagerie fără întreruperi.
WhatsApp va bloca accesul pe unele iPhone-uri. Actualizarea care devine obligatorie
Andreea Tobias
17 iun. 2026, 14:11, Știrile zilei
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WhatsApp nu va mai funcționa pe iPhone-urile cu versiuni iOS mai vechi de 15.5 începând cu 30 noiembrie 2026. Utilizatorii afectați au la dispoziție câteva luni să verifice și să actualizeze sistemul de operare, altfel vor pierde accesul la aplicație, anunță geopop.it.

Schimbarea vizează atât WhatsApp, cât și WhatsApp Business, ambele aplicații împărțind aceeași bază software și aceleași cerințe tehnice.

De ce renunță WhatsApp la suportul pentru iOS mai vechi?

Motivul principal este optimizarea resurselor de dezvoltare. Fiecare actualizare trebuie testată pe un număr tot mai mare de configurații vechi, ceea ce încetinește îmbunătățirile pentru majoritatea utilizatorilor. Versiunile noi de iOS oferă funcționalități noi pe care WhatsApp nu le poate implementa altfel. În plus, unele erori apar exclusiv pe versiunile vechi și consumă timp care ar putea fi folosit altfel.

Cum verifici dacă iPhone-ul tău este afectat?

Accesează Setări, apoi General, apoi Actualizare software. Dacă dispozitivul tău rulează iOS 15.5 sau o versiune mai nouă, nu trebuie să faci nimic. Dacă versiunea afișată este anterioară, instalează actualizarea disponibilă înainte de 30 noiembrie.

Trebuie să îți schimbi iPhone-ul?

Pentru majoritatea utilizatorilor, nu. Actualizarea software este gratuită și suficientă. Doar iPhone-urile care nu mai suportă iOS 15.5 – adică modele foarte vechi – nu pot fi actualizate și vor pierde accesul la WhatsApp după această dată.

Utilizatorii Android sunt afectați de o altă dată limită: 8 septembrie 2026. De atunci, WhatsApp nu va mai funcționa pe dispozitivele cu Android 5.0 sau 5.1. Aplicația a început deja să afișeze notificări pentru utilizatorii vizați.

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