Prima pagină » Turism » Cel mai aglomerat oraș din Europa are 6,5 milioane de turiști pe an și doar 40.000 de localnici

Cel mai aglomerat oraș din Europa are 6,5 milioane de turiști pe an și doar 40.000 de localnici. Este vorba despre Dubrovnik din Croația. În topul orașelor foarte aglomerate mai sunt localități din Islanda, Italia, Elveția și Portugalia.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
25 mart. 2026, 15:25, Life-Inedit

Cel mai aglomerat oraș din Europa are 16.250 de turiști pentru fiecare 100 de localnici, potrivit Express. Publicația citează DiscoverCars.com care a realizat un clasament al celor mai aglomerate orașe turistice din Europa. Pe primul loc este Dubrovnik din Croația, o destinație celebră care a devenit și mai populară după ce a fost folosit ca platou de filmare pentru serialul Urzeala Tronurilor.

Anul trecut, orașul croat cu aproximativ 40.000 de locuitori a primit 6,5 milioane de turiști. Pe locul al doilea se află Reykjavik din Islanda. Orașul islandez a avut mai mulți turiști decât Dubrovnik, dar aglomerația a fost mai redusă. Reykjavik a primit 7,4 milioane de vizitatori și are o populație de 140.000 de locuitori, ceea ce înseamnă 5.286 de turiști la fiecare 100 de localnici.

Pe locul al treilea se află orașul Veneția din Italia. Veneția a primit 10,6 milioane de turiști în ultimul an. Raportând la populația de 250.000 de locuitori, rezultă că 4.240 de vizitatori sunt la 100 de locuitori. Geneva din Elveția s-a clasat pe locul patru având 7,8 milioane de turiști în 2025. Orașul are 200.000 de localnici, ceea ce înseamnă 3.900 de vizitatori la 100 de locuitori.

Pe locul cinci s-a clasat Porto din Portugalia. Orașul cu 250.000 de locuitori a primit șapte milioane de turiști în 2025 ceea ce înseamnă 2.800 de turiști la fiecare 100 de locuitori.

