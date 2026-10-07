Prima pagină » Turism » Locuitorii dintr-o zonă turistică au angajat agenți privați pentru a-i face pe turiști să păstreze liniștea

Locuitorii dintr-o zonă turistică au angajat agenți privați pentru a-i face pe turiști să păstreze liniștea

Locuitorii dintr-o zonă turistică din Coreea de Sud au angajat agenți privați pentru a-i face pe turiști să păstreze liniștea. Agenții îmbrăcați în uniforme patrulează prin zonă și îi informează pe turiștii gălăgioși că se află într-un cartier rezidențial. Modelul ar putea fi implementat și în alte zone turistice.
Locuitorii dintr-o zonă turistică au angajat agenți privați pentru a-i face pe turiști să păstreze liniștea
sursa foto. pexels
Petru Mazilu
07 oct. 2026, 13:22, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Locuitorii din cartierul istoric Bukchon Hanok Village din Seul au luat măsuri pe cont propriu pentru a scăpa de zgomotul produs de turiști. Potrivit Express, localnicii au mobilizat o așa numită „poliție a liniștii”. Cunoscuți și sub numele de „Gardienii din Bukchon”, agenții privați au fost angajați de localnici pentru a le cere turiștilor să reducă zgomotul.

Ce fac „Gardienii din Bukchon”

Bărbați în uniforme impecabile patrulează prin cartier și atunci când observă turiști gălăgioși le fac semnul cu degetul la gură și le arată mesajul: „Acesta este un cartier rezidențial. Păstrați liniștea”.

Bukchon este unul dintre cartierele din Seul cele mai vizitate și fotografiate. Labirintul format din case tradiționale a inspirat producția de succes „KPOP Demon Hunters”.

Istoria și succesul cartierului sunt vechi de sute de ani, însă locuitorii au început recent să-și exprime nemulțumirea. Oamenii care locuiesc în cele 900 de case din zonă s-au săturat de zarva constantă produsă de mulțimile adunate în fața locuințelor lor.

Mai multe măsuri luate în cartier

Alte măsuri au fost luate anul trecut. În iulie 2025, cartierul a introdus o interdicție experimentală privind accesul autocarelor turistice pe străzile înguste. Măsura a devenit permanentă în februarie, fiind însoțită de o amendă.

În plus, au fost delimitate „zone roșii” în care accesul turiștilor este interzis. În fiecare zi, la ora 17:00, „Gardienii din Bukchon” îi roagă politicos pe vizitatori să plece. Astfel, cartierul revine la atmosfera liniștită. Experții cred că inițiativa ar putea oferi un model pentru alte zone turistice populare din întreaga lume.

Coreea de Sud, o țară civilizată

Coreea de Sud are una dintre cele mai scăzute rate ale criminalității din lume. Străzile din capitala Seul sunt remarcabil de curate în majoritatea cartierelor, în ciuda faptului că orașul nu dispune practic de coșuri de gunoi publice. De asemenea, în capitală există o prezență vizibilă a poliției, polițiștii fiind pregătiți să amendeze pe oricine încalcă numeroasele reguli afișate pe indicatoarele stradale.

Sancțiunile includ amenzi pentru fumatul în afara zonelor desemnate și pentru traversarea neregulamentară a străzii. Restricțiile privind fumatul vizează cea mai mare parte a orașului. Regulile de traversare a străzii sunt aplicate atât de strict, încât pietonii pot fi adesea văzuți grăbindu-se să traverseze înainte de expirarea numărătorii inverse.

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
Moment neașteptat în minutul 10: Lionel Messi, surprins pe teren la retragerea din naționala Argentinei
GSP.ro
Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ti ții copilul în facultate 1 an în 2026/2027, în funcție de oraș
Gandul
Părăsită de chirurgul căsătorit, vedeta Antena 1 surprinsă pe bancheta din spate, a clacat! N-a suportat că bărbatul și-a ales propria soție, și a ajuns de urgență la spital
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
„Pierderile pot fi reduse cu până la 70%”. Cum să economisești la factura de încălzire fără să schimbi centrala
Libertatea
Neti Sandu trage un semnal de alarmă pentru o zodie în octombrie. Probleme pe mai multe planuri
CSID
Salonul Auto București 2026 și-a deschis porțile. Standul care va luat ochii vizitatorilor
Promotor