Oamenii nu renunță la vacanțe, nici în vremuri de criză. Turismul mondial se îndreaptă spre un record istoric

Industria călătoriilor a demonstrat o rezistență ridicată în fața instabilității economice și geopolitice, iar perspectivele indică o continuare a creșterii până în 2032, relatează The Independent, citând un raport realizat de World Travel Market și Tourism Economics.

Călătoriile internaționale ar putea crește cu 8% în 2027

Specialiștii estimează că numărul sosirilor internaționale va crește cu 8% anul viitor, pe măsură ce efectele perturbărilor actuale se vor diminua.

Cea mai spectaculoasă revenire este anticipată în Orientul Mijlociu, unde sosirile turistice ar putea avansa cu 43% în 2027, după scăderile provocate de conflictele din regiune.

Creșteri sunt prognozate și în celelalte zone ale lumii:

Asia și Oceania: 11%;

America Latină: 7%;

Africa: 6%;

Europa: 5%;

America de Nord: 4%.

Raportul arată că sectorul turistic își revine după crize de aproximativ două ori mai repede decât în urmă cu două decenii.

Turiștii aleg destinații mai apropiate, dar cheltuiesc mai mult

În contextul incertitudinilor internaționale, tot mai mulți călători au preferat destinațiile apropiate de casă, în detrimentul zborurilor pe distanțe lungi.

Această tendință ar putea favoriza inclusiv turismul regional european, relevant pentru românii care aleg vacanțe în țările vecine sau în alte destinații accesibile de pe continent.

Totuși, specialiștii anticipează revenirea călătoriilor intercontinentale începând din 2027.

Cheltuielile turiștilor la destinație au crescut cu 9% față de anul precedent, ajungând la aproximativ 7.800 de miliarde de dolari.

Trei din patru persoane consideră vacanța anuală o prioritate

Studiul evidențiază faptul că vacanțele continuă să ocupe un loc important în bugetele consumatorilor, chiar și în perioade de dificultăți economice.

Aproximativ 75% dintre respondenți consideră important să plece cel puțin o dată pe an într-o vacanță de relaxare.

În același timp, 58% dintre călătorii internaționali au efectuat în ultimii doi ani cel puțin o deplasare în străinătate pentru a participa la un eveniment, precum un festival, o competiție sportivă sau o manifestare culturală.

Inteligența artificială schimbă modul în care sunt planificate vacanțele

Raportul analizează și influența tot mai mare a inteligenței artificiale asupra industriei turistice.

Majoritatea călătorilor au încredere în instrumentele AI pentru identificarea destinațiilor și recomandarea ofertelor, însă sunt mult mai reticenți atunci când vine vorba despre efectuarea automată a rezervărilor.

Potrivit lui Dave Goodger, director regional pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa în cadrul Tourism Economics, călătoriile de agrement rămân o prioritate pentru consumatori, chiar dacă aceștia își adaptează destinațiile și cheltuielile la contextul economic.