„Țara cea mai puțin vizitată” din Europa. Nu deține aeroport, este „plictisitoare”, dar are peisaje spectaculoase

„Țara cea mai puțin vizitată” din Europa se află în mijlocul continentului. În mod paradoxal, țara este considerată „plictisitoare” deși are peisaje și castele spectaculoase. O altă curiozitate este că țara nu are aeroport, iar accesul se face cu trenul și mașina.
Petru Mazilu
11 apr. 2026, 09:24, Știri externe

Liechtenstein este considerată de unii turiști drept „țara cea mai puțin vizitată” din Europa, potrivit Express. În plus, turiștii, nu foarte mulți, susțin că este plictisitoare. Conform statisticii, țara aflată între între Austria și Elveția a avut în 2024 un număr de 228.000 de nopți ocupate în unități de cazare turistică.

Liechtenstein nu are ieșire la mare și atracții turistice majore. Recent, o bloggeriță poloneză (Kami) a descris-o drept „cea mai plictisitoare țară în care am fost vreodată”. Ea a mai spus că nu îi învinovățește pe oameni că nu o vizitează, deoarece „nu am putut găsi nimic excepțional care să-mi placă în acest loc”. Unele persoane au susținut părerea polonezei și i-au sfătuit pe turiști să opteze pentru o excursie de o zi în locul unei vacanțe de câteva zile.

Totuși, Liechtenstein care este una cele mai mici țări din lume, se mândrește cu peisaje alpine frumoase, castele demne de filmele Disney și o colecție impresionantă de muzee.

Țara fără aeroport

Liechtenstein nu are aeroport, așa că majoritatea călătorilor ajung la gara Schaan-Vaduz, cu trenuri care traversează peisajul alpin din Austria. Atenție însă: Liechtenstein are doar trei gări. Din fericire, există autobuze și taxiuri din Schaan-Vaduz, iar primul loc de vizitat este Castelul Vaduz, care este încă reședința oficială a Familiei Princiare din Liechtenstein. Interiorul nu poate fi vizitat, însă se permite accesul pe domeniul care oferă o priveliște panoramică asupra Văii Rinului.

Capitala Vaduz este un oraș compact care îmbină arhitectura modernă cu influențele alpine. Vizitatorii pot explora Kunstmuseum Liechtenstein, un muzeu de artă modernă situat într-o clădire neagră.

Alt muzeu, Liechtensteinisches LandesMuseum, se concentrează pe istoria naturală și culturală a Liechtensteinului, în timp ce Kathedrale St. Florin are un stil neogotic și vitralii grandioase.

În apropiere, Malbun este principala stațiune de schi a țării. De obicei, aceastaeste deschisă de la mijlocul lunii decembrie până la începutul lunii aprilie. Nu este aglomerată și are dotări moderne și trasee pentru familii, inclusiv pentru cele cu copii mici.

